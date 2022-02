Attenzione ai dati chiave di giovedì 10 e ai possibili impatti sul trend di Borsa

Archiviata la prima ottava del mese, gli occhi dei traders sono lì a capire quale direzione prenderanno i mercati a febbraio. Sarà il mese della discesa agli inferi (la tanto attesa correzione) o tutto si risolverà in un nulla di fatto? In attesa di scoprirlo, attenzione ai dati chiave di giovedì 10 che a breve presenteremo.

I dati chiave di lunedì

Alle 2.45 si segnalano in Cina l’indice PMI composito e l’indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi (gennaio).

In Europa conosceremo alle 7.45 il tasso di disoccupazione elvetico (gennaio). Alle 8.00 arriverà l’indice Halifax dei prezzi delle case inglesi (annuale e mensile, gennaio) e il dato sulla produzione industriale tedesca di dicembre. Alle 11.30 e alle 12.30 sapremo gli indici di fiducia dei consumatori di, rispettivamente, Eurozona e Spagna.

Market movers dell’8 febbraio

Sfilza di dati nipponici nel cuore della notte. Tra questi segnaliamo il dato sui consumi delle famiglie, il conto corrente destagionalizzato, il reddito generale dei dipendenti, il salario medio mensile.

Alle 8.45 Parigi diffonderà i dati (aggiornati a dicembre) su import, export, conto corrente e saldo della bilancia commerciale. Alle 10.00 sarà il turno dell’Italia con il dato sulle vendite al dettaglio, annuali e mensili e aggiornate a dicembre.

Infine, alle 14.30 arriveranno i dati USA (aggiornati a dicembre) su import, export e saldo della bilancia commerciale.

Gli eventi di metà ottava

In Europa le attenzioni degli operatori saranno incentrate sui dati tedeschi e italiani. Alle 8.00 Berlino diffonderà quelli mensili (dicembre) su esportazioni, conto corrente non destagionalizzato e saldo della bilancia commerciale. Alle 10.00 Roma pubblicherà i dati (annuali e mensili, dicembre) sulla produzione industriale. Infine alle 11.30 ci sarà un’asta di Bund tedeschi a 30 anni (tasso precedente: 0,28%).

Negli States arriveranno (13.00) i dati sul tasso sui mutui MBA a 30 anni, domande di mutui, indice del mercato dei mutui, indice acquisti MBA. Alle 16.30 sarà la volta del dato sulle scorte di petrolio e alle 18.00 avremo il discorso di Mester, del FOMC.

Attenzione ai dati chiave di giovedì 10 e ai possibili impatti sul trend di Borsa

Giovedì saranno di scena (alle 12.00) gli indici IPSOS PCSI Thomson Reuters di febbraio in Italia, Regno Unito, Francia, Germania. Alle 11.00, invece, arriveranno le tanto attese previsioni economiche UE. Infine segnaliamo l’indice IPC portoghese, annuale e mensile, riferito a gennaio.

Alle 14.30 gli USA aggiorneranno l’indice principale dei prezzi al consumo, l’indice IPC (annuale e mensile, gennaio, e non destagionalizzato), le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Alle 17.30 ci saranno aste di Buoni del Tesoro (a 4 e 8 settimane e a 30 anni) e alle 20.00 il dato sul bilancio del budget federale (gennaio).

Venerdì 11 febbraio

La Borsa nipponica sarà chiusa per festività. In Europa alle 8.00 arriveranno i dati inglesi sul PIL annuale e trimestrale (il 4°), il dato sugli investimenti del 4° trimestre, il dato sulla produzione industriale annuale e mensile (dicembre). Infine ci saranno i dati sulla produzione manifatturiera e il saldo della bilancia commerciale (anche non UE; dati di dicembre).

Sempre alle 8.00 arriveranno i dati sul carovita tedesco (IPC e IAPC, annuale e mensile, gennaio). Alle 11.30, infine, aste di BTP a 3, 5, 7 e 15 anni (ma attenzione a questi 2 BTP con cedola sopra il 5% per guadagnare anche nel 2022).

Approfondimento

