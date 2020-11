Di loro ci si innamora a prima vista. Le buffe espressioni, gli occhi grandi e quel simpatico musetto schiacciato sono elementi che li rendono irresistibili. Tutti i cani sono amorevoli e tutti meritano di vivere coccolati e viziati tra le braccia e le cure dei propri padroni. Tuttavia, in giro per le strade, si scorgono maggiormente alcune razze canine, piuttosto che altre, che scorrazzano in modo fiero al fianco del padrone di turno. Tra queste, senza dubbio il bulldog francese che negli ultimi anni si è inserito tra le specie più amate e ricercate. Un molossoide in miniatura nato in Inghilterra ma che si è sviluppato in Francia.

Il carlino è un’altra specie molto ricercata di origini cinesi. Queste due tipologie di cane, insieme a tutti gli altri amici a 4 zampe che presentano il muso schiacciato, oltre alla forma del musetto piatto ovviamente, hanno in comune anche le possibili inclinazioni e conseguenze che tale conformazione fisica comporta. Nel dettaglio, in questo breve scritto il Team di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai suoi Lettori le ultime novità riguardanti la salute ed il benessere dei cani cosiddetti “brachicefali”, ovvero con il muso schiacciato.

Attenzione ai cani dal “muso schiacciato”, secondo i ricercatori sono razze più a rischio. Lo studio

Alla categoria dei brachicefali appartengono anche alcune celebri specie quali il boxer, il pechinese, il mastino napoletano e il cane corso. A dedicarsi a loro sono stati i ricercatori di uno studio scientifico, denominato precisamente “Incidence and risk factors for heat-related illness (heatstroke) in UK dogs under primary veterinary care in 2016”.

Secondo tale studio, sembrerebbe che i cani con il muso schiacciato soffrano il caldo molto più di quelli che presentano il muso allungato. Una scoperta che di base potrebbe non suscitare un particolare effetto a chi legge. Tuttavia, è un’informazione utile da ricordare quando a dover fare i conti con gli animali d’affezione dal muso piatto siamo proprio noi. Infatti, secondo i ricercatori che hanno analizzato oltre 900.000 cani, le razze brachicefale fanno decisamente più fatica a raffreddare il corpo e di conseguenza soffrono maggiormente di colpi di calore e spossatezza.

Secondo gli esperti “I cani ansimano per raffreddare il proprio organismo e per i brachicefali, che hanno il naso schiacciato, è molto più difficile. Spesso, affannandosi a respirare, producono più calore di quanto ne perdano ansimando”. La classifica pone al primo posto il chow chow come razza più a rischio di soffrire di colpi di calore. Una possibilità 17 volte maggiore rispetto alle altre specie. A seguire, il bulldog che risulta 14 volte più a rischio di altre razze. Il bulldog francese e il carlino sono a rischio di colpi di calore rispettivamente per sei e tre volte in più.

