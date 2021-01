Piazza Affari dopo lo scivolone di venerdì cerca di riportarsi al rialzo. Oggi è giorno di conferma o meno. Cosa accadrà? Per far ripartire le quotazioni, il livello da superare al rialzo in chiusura di seduta è 22.645. In questo momento il Future si porta a 22.555. Un nuovo segnale rialzista potrebbe portare velocemente i corsi azionari verso l’area di 24.100/24.300 per/entro metà febbraio.

Attenderemo sviluppi. Più o meno nella stessa situazione si trovano alcuni titoli. Infatti, attenzione ai bancari italiani potrebbero ripartire subito al rialzo.

Ora andiamo a studiare i grafici di Banco BPM, BCA MPS, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

Andremo a monitorare la tendenza in corso e quali potrebbero essere gli obiettivi grafici da raggiungere nei prossimi 30 giorni.

Banco BPM, ultimo prezzo a 1,8805. Comprare in chiusura giornaliera superiore a 1,8945 con stop loss a 1,852 e con obiettivo primo in area 2,19. Titolo che potrebbe fare molto meglio rispetto al settore di appartenenza.

BCA MPS, ultimo prezzo a 1,095. Comprare in chiusura giornaliera superiore a 1,09 con stop loss a 1,059 e con obiettivo primo in area 1,25. La tendenza di lungo termine è ancora ribassista e questa si riporterà al rialzo solo sopra 1,411.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,6370. Comprare a mercato con stop loss a 1,582 e con obiettivo primo in area 2,19. Titolo che potrebbe fare molto meglio rispetto al settore di appartenenza.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,9282. Comprare in chiusura giornaliera superiore a 1,9460 con stop loss a 1,885 e con obiettivo primo in area 2,15. La tendenza di lungo termine è ancora ribassista e questa si riporterà al rialzo solo sopra 2,24.

Unicredit, ultimo prezzo a 7,878. Comprare in chiusura giornaliera superiore a 7,806 con stop loss a 1,885 e con obiettivo primo in area 9,42 e successivo in area 10,77.

Da quanto appena scritto, attenzione ai bancari italiani potrebbero ripartire subito al rialzo. Se si verificheranno le condizioni indicate potrebbe essere una buona opportunità di guadagno.