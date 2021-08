Cani e gatti subiscono a volte le stesse difficoltà di salute che può avere il loro padroncino. È il caso di un nemico di cui spesso si ignora la presenza, ma che può provocare gravi problemi di salute. Allora attenzione agli invisibili parassiti intestinali causa di sofferenza per cani e gatti, e a volte anche per l’uomo.

Che cosa sono i parassiti intestinali

Questi vermiciattoli che colonizzano il nostro intestino sono una vera presenza invisibile che spesso passa del tutto inosservata. Infatti si è talmente attenti alla ricerca di zecche e pulci fra il pelo del cane, che si dimentica dei parassiti intestinali. Cani e gatti poi non saprebbero proprio come fare per liberarsi di questi fastidiosi ospiti. Per fortuna c’è la presenza attenta dei loro amici uomini.

Ci sono differenti tipi di vermi intestinali che possono vivere nei nostri animali. Variano per forma e lunghezza e possono andare da dimensioni microscopiche fino a qualche metro. Bisogna fare attenzione perché se non curati, possono trasmettersi anche all’uomo.

Attenzione agli invisibili parassiti intestinali causa di sofferenza per cani e gatti

Possiamo dividere i parassiti intestinali dei cani e dei gatti in 3 categorie: i vermi tondi o nematodi, i vermi piatti o cestodi, e i protozoi come la Giardia e i coccidi.

Gli ascaridi sono i vermi tondi più diffusi, che nei cuccioli trasformano il ventre in una piccola botte. I coccidi invece provocano diarrea. I cestodi si posizionano nella zona anale e determinano il caratteristico comportamento del cane di sfregare il sedere contro il suolo.

Uno di questi vermi, l’echinococco, passando all’uomo, causa cisti ai polmoni e al fegato. Queste in caso di traumi violenti, come incidenti e cadute, possono rompersi e provocare la morte.

Spesso questi parassiti si annidano proprio nelle feci. È norma di prudenza di non lasciare esposte le feci di cane e gatto, ma di toglierle al più presto. Si elimina in questo modo un possibile pericolo per la salute di tutti.

