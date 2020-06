Attenzione agli investitori perchè questo è il momento perfetto per investire nell’argento! La crisi che abbiamo iniziato a vivere da febbraio, e che è lungi dall’essere finita, ha chiaramente fatto aumentare l’appetito per i beni rifugio. Che sono essenzialmente quattro: franco svizzero, dollaro USA, yen giapponese e oro. Per le valute, vale la stabilità delle rispettive nazioni. Per il metallo giallo, il fatto che si sono fatte guerre per avere oro, il metallo più nobile e più prezioso, come riserva di valore. Ma l’argento? Non è anch’esso un metallo prezioso? Dopotutto si parla di gioielleria ed argenteria, no? Beh, sì e no. Vediamo di capire perché sia il momento perfetto, però, per investire nell’argento.

Il bisogno di oro è in aumento. E anche se l’argento è l’oro dei poveri, non ha preso parte alla richiesta di porto sicuro che ha spinto l’oro ai massimi di 8 anni fino al mese scorso. Semmai, durante l’apice della crisi di Coronavirus l’argento è sceso a nuovi minimi. E anche se l’argento ha iniziato a rimbalzare dai minimi di marzo, il suo rimbalzo non è paragonabile al rialzo dell’oro. Sicuramente non ha raggiunto nemmeno il massimo degli ultimi anni. Infatti, rispetto all’oro, l’argento è al livello più economico di sempre. Lo conferma anche la “Silver Ratio”, cioè la quantità di once d’argento necessaria per acquistare 1 oncia d’oro. L’argento, quindi, è chiaramente sottovalutato. Ecco perché il momento è perfetto per investire nell’argento.

La Silver Ratio suggerisce che l’argento sarà favorito rispetto all’oro nel prossimo futuro. Questi estremi, infatti, si normalizzeranno. Le implicazioni di questo fatto sono più profonde di una semplice scelta per un porto sicuro. Ciò implica che i metalli utilizzati come risorse potrebbero presto iniziare a superare i metalli preziosi, come utilizzo, perciò sono da sfruttare come investimento (quindi anche il rame, occhio).

Per quanto le cose sembrino brutte e incerte, i lockdown stanno finendo quasi ovunque. E, con essi, il sentimento di dover restare a casa per essere al sicuro. Quindi, i consumi sono certamente destinati ad aumentare. E mentre le serrate finiscono, la domanda di tutto è pronta ad aumentare a livelli più coerenti con la vita normale. L’incertezza persistente potrebbe continuare a sostenere l’argento come metallo prezioso. Ma mentre il mondo esce dall’isolamento, la domanda di risorse è pronta a crescere. E con l’aumento delle risorse, aumenterà anche la domanda di argento. Che giova ricordarlo, è soprattutto un metallo utilizzato nell’industria, più che come riserva di valore. La sua conduttività elettrica è infatti migliore anche del rame. E questo fatto lo rende utilizzatissimo, soprattutto in tre campi: elettronica, energia solare, sanità. In pratica, il “metallo indispensabile” del futuro.