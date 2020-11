Gli esperti della Southern Methodist University lanciano l’allerta: attenzione agli hacker che svuotano il conto corrente ascoltando la tastiera del PC. Ma non solo: possono carpire password e altre informazioni. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori.

Come gli hacker possono ascoltare la tastiera del PC

I malintenzionati possono usare numerose tecniche per accedere a dati privati. E sono sempre alla ricerca dei punti vulnerabili per attaccare. Solo il mese scorso, alcuni esperti hanno individuato 17 applicazioni infette da cancellare assolutamente (qui la lista). Adesso i ricercatori dell’Istituto per la Cyber-sicurezza “Darwin Deason” hanno segnalato un nuovo rischio. E hanno suonato un campanello di allarme: attenzione agli hacker che svuotano il conto corrente ascoltando la tastiera del PC. I risultati dello studio sono pubblicati sul giornale scientifico “Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies”.

I ricercatori hanno scoperto che gli hacker possono usare un metodo subdolo per accedere a importanti informazioni. Sono infatti in grado di sfruttare un semplice smartphone per intercettare il suono di ciò che si digita sulla tastiera di un PC. Gli esperti sono giunti a questa conclusione conducendo un esperimento in una stanza rumorosa. Questo prova che non si è a rischio solo in ambienti silenziosi. Ma anche in un bar o una sala conferenze.

Quali sono i rischi per la sicurezza

Secondo gli esperti della SMU, ogni volta che si digita un tasto si producono dei segnali acustici, ovvero delle onde sonore. Un comune smartphone nelle vicinanze può intercettare queste onde. Processando i segnali acustici, un hacker può decifrare esattamente quali tasti sono stati premuti. L’accuratezza di questo metodo è addirittura del 41%. Inoltre, bastano solo pochi secondi per ottenere informazioni su ciò che qualcuno nelle vicinanze sta digitando.

I malintenzionati possono usare i dati ottenuti per spiare mail e messaggi privati. Ma anche per rubare informazioni sulla carta di credito e usarle per svuotare il conto corrente. La buona notizia è che solo un hacker davvero esperto può essere in grado di utilizzare questa tecnica. Inoltre, servono informazioni sul tipo di tastiera che si sta utilizzando e la superficie su cui il PC è appoggiato. Il rischio di subire un attacco di questo tipo è dunque basso. Ma non pari a zero.