Dopo aver analizzato come secondo uno studio di Prescrire ci siano farmaci da non assumere perché hanno più rischi per la nostra salute che benefici oggi per i nostri Lettori approfondiremo l’argomento sotto un altro aspetto.

Infatti, alcuni alimenti o bevande possono interferire con l’azione dei farmaci, aumentando o diminuendo la loro efficacia.

Le conseguenze di queste interazioni potrebbero essere pericolose.

In questo articolo spieghiamo perché fare attenzione agli alimenti che possono contrastare e annullare l’effetto curativo dei farmaci.

Le persone maggiormente esposte a questi rischi sono gli anziani. Questi infatti, assumono spesso e in molti casi quotidianamente antinfiammatori, anticoagulanti, anti-ipertensivi, statine, farmaci per il cuore e antidepressivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il consiglio degli esperti è il seguente:

se si deve seguire una cura di antibiotici, oppure assumere ad esempio dei farmaci per il colesterolo o il diabete, è una buona abitudine leggere sempre e scrupolosamente il bugiardino. Anzi, è sempre meglio chiedere al proprio medico cosa mangiare o non, durante tutta la durata del trattamento farmacologico.

Ecco perché fare attenzione agli alimenti che possono contrastare e annullare l’effetto curativo dei farmaci.

La guida pubblicata dalla FDA, indica le interazioni tra i farmaci più comuni e gli alimenti e le bevande che si assumono ogni giorno.

I Fans

I farmaci antinfiammatori non steroidei servono ad attenuare il dolore, l’infiammazione e la febbre.

Tra questi farmaci i più conosciuti sono: l’aspirina, il naproxene, l’ibrupofene.

Il consiglio della FDA è quello di assumerli a stomaco pieno ed evitare gli alcolici.

Gli antistaminici

L’uso degli antistaminici è legato alle allergie e ai sintomi del raffreddore allergico.

Il consiglio è quello di non bere alcol durante il trattamento, perché potrebbe aumentare l’effetto sonnolenza tipico di questi farmaci.

Analgesici e antipiretici

Gli analgesici e gli antipiretici vengono somministrati per attenuare il dolore ed abbassare la febbre.

La raccomandazione è quella di non bere alcolici in particolare con l’acetaminiophen, principio attivo prescritto per l’artrite, la febbre e i dolori. Questo farmaco potrebbe comportare danni al fegato, specialmente quando si bevono due o tre bevande alcoliche al giorno.

Benzodiazepine

Gli effetti di questo farmaco possono essere aumentati dall’assunzione di succo di pompelmo. È vietato il consumo di alcolici, perché può provocare alcuni effetti collaterali tra cui debolezza e sonnolenza.

Antibiotici

Ci sono alcuni alimenti che potrebbero provocare effetti collaterali, o diminuire l’efficacia degli antibiotici.

Tra questi alimenti abbiamo il succo di arancia, tutte le bevande che contengono caffeina, i cibi ricchi di fibre, le banane, le uova, formaggi, latticini, latte e derivati.

Anticoagulanti

Ci sono degli alimenti che potrebbero interagire con questi farmaci, diminuendone la loro efficacia.

Tutte le persone che prendono i farmaci anticoagulanti dovrebbero fare attenzione ai broccoli, spinaci, agli alimenti che contengono vitamina K e al tè verde.

I farmaci per la pressione alta

Chi assume questi farmaci dovrebbe evitare una dieta ricca di potassio e non esagerare nel mangiare banane, arance e ortaggi a foglia verde. Gli effetti collaterali potrebbero essere le palpitazioni cardiache.

Approfondimento

Se avvertiamo battito accelerato, sudorazione eccessiva e stanchezza potremmo avere mancanza di questo prezioso minerale