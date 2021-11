Il grande giorno si avvicina e moltissimi consumatori sono in trepidante attesa del celeberrimo giorno del Black Friday per fare scorta di acquisti. Già da qualche settimana ci viene ricordato di non perderci le vantaggiose offerte che i commercianti metteranno in atto per incrementare le vendite.

Ad ogni modo quando le offerte sembrano molto, se non addirittura troppo allettanti, da qualche parte potrebbe essere nascosto l’inghippo. Pertanto facciamo attenzione agli acquisti con il Black Friday perché potremmo cadere in una di queste 3 trappole.

Dal rosso al nero

Il cosiddetto venerdì nero è una tradizione commerciale americana che si svolge nella giornata successiva al giorno del Ringraziamento. La tesi più accreditata è che il nome “Black Friday” dipenda dal fatto che i commercianti cambiassero il colore utilizzato nei libri contabili. Pare infatti che quando gli affari non girassero bene i commercianti appuntassero le perdite nei registri utilizzando il rosso. Mentre, grazie ai numerosi acquisti nel giorno successivo al Ringraziamento, i conti si trasformavano in positivo, cambiando l’annotazione da rossa a nera, appunto.

Ma oggi di cosa si tratta e perché dovremmo fare attenzione?

Attenzione agli acquisti con il Black Friday perché potremmo cadere in una di queste 3 trappole

Le offerte del Black Friday sono prevalentemente rivolte al Mondo e commerce e, quindi, delle vendite online, ormai una realtà affidabile. Tuttavia, potrebbe capitare che al fine di invogliare il cliente all’acquisto i commercianti mettano in vendita articoli di cui hanno una disponibilità limitata. Saremo dunque spinti all’acquisto inconsapevole del fatto che quell’articolo potrebbe arrivarci con mesi di ritardo rispetto a quanto prospettato.

Ulteriore nota dolente potrebbero essere i golosissimi prezzi che vengono sponsorizzati ed evidenziati a caratteri cubitali senza però considerare i costi di spedizione.

Se infatti inizialmente potremmo essere invogliati da un prezzo stracciato, potremmo trovare una brutta sorpresa nel carrello finale con costi di spedizione esorbitanti.

Ma non finisce qui.

Ulteriori rischi durante gli acquisti

Sarà opportuno, poi, controllare che i tanto acclamati sconti siano effettivamente vantaggiosi. Alcuni commercianti potrebbero proporci dei prodotti che, in apparenza, presentano sconti davvero vantaggiosi, ma è sempre così? Talvolta anche se i prodotti vengono sponsorizzati come in sconto, in realtà la percentuale potrebbe essere inferiore rispetto a quella proposta, non portando un effettivo risparmio. Ancora peggio, potrebbe accadere che i siti internet propongano merce che è scontata ma solo in apparenza. Alcune indagini hanno evidenziato che in centinaia di casi, sebbene il prodotto fosse proposto come scontato, alla fine il prezzo era il medesimo di quello di listino.

Come difenderci dai raggiri?

Per proteggerci da eventuali trappole sarà opportuno:

fare acquisti su siti sicuri e certificati, ricordando di confrontare i prezzi per valutarne l’effettiva veridicità;

Fare attenzione alle spese di spedizione ed eventuali tasse prima dell’acquisto;

Ricordare che se il prodotto è difettoso o difforme è possibile sostituirlo o ottenere rimborso;

Il reso è effettuabile per legge entro 14 giorni.

