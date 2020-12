Attenzione l’Agenzia delle Entrate avverte della nuova truffa Bonus Vacanze! E il team di Proiezionidiborsa, attento alla salvaguardia dei propri lettori, spiega come evitare di essere truffati. Con un comunicato stampa ed un tweet, l’Agenzia delle Entrate invita gli utenti a fare attenzione alla nuova truffa che circola sul web. Approfittando dell’emergenza epidemiologica e della crisi economica che sta toccando un po’ tutti, i truffatori offrono la possibilità di convertire il Bonus Vacanze in danaro. O, in alternativa, soggiorni allettanti. Il Bonus Vacanze è nato come un incentivo economico per gli italiani e per il settore turistico, per trascorrere le vacanze nel nostro Bel Paese. Il suo utilizzo, attesa l’emergenza epidemiologica, è stato prorogato fino al 30 giugno 2021. Per il suo utilizzo corretto consigliamo di consultare la guida fornita sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione l’Agenzia delle Entrate avverte della nuova truffa Bonus Vacanze

Su alcuni social compaiono account o banner che offrono la possibilità di convertire il Bonus Vacanze, attivato mediante l’App IO, in danaro. O ancora, account o banner che pubblicizzano soggiorni particolarmente allettanti. In tal modo, l’ignaro e inconsapevole utente, cliccando sull’offerta e fornendo i dati richiesti, ovvero codice fiscale e codice univoco, finisce per cadere nella rete. Una volta ottenuti i dati, l’account scompare dal web e viene chiuso, e il Bonus Vacanze viene totalmente perso, senza possibilità di rigenerarlo.

Come deve essere utilizzato

Ricordiamo ancora una volte che per un corretto utilizzo, è bene seguire le indicazioni fornite dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, si evidenzia, a tal proposito, che Il bonus e i propri dati devono essere comunicati esclusivamente al fornitore del servizio turistico. E solo al momento del pagamento della vacanza. Il codice QR-code, o il codice univoco, nonchè il proprio codice fiscale, dovranno essere inseriti nella fattura al momento del pagamento. Una volta inseriti, il fornitore verificherà la validità del bonus attraverso i dati da noi forniti, con la procedura fornita dall’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata.

Il fornitore, una volta ottenuto riscontro positivo, confermerà nel sistema l’applicazione dello sconto. Solo in questo modo il Bonus Vacanze potrà intendersi correttamente utilizzato. Quindi bisogna fare attenzione, l’Agenzia delle Entrate avverte della nuova truffa Bonus Vacanze e comunica inoltre, di avere già avviato le opportune verifiche.

