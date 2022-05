Non è semplice decidere con quale stile e seguendo quale schema di colori arredare le stanze della nostra casa. Forse abbiamo appena ristrutturato una camera da letto e vogliamo modernizzarla un po’, o forse abbiamo acquistato una casa nuova e ora ci tocca portare a termine l’impresa apparentemente irrealizzabile di arredarla con gusto ed eleganza. Ma se i consigli si sprecano su che cosa fare per arredare una stanza, si parla poco di cosa non fare. Ci sono infatti degli errori specifici che dovremmo evitare se non vogliamo che il risultato di tutti i nostri sforzi sia mediocre. Vediamo quali.

Non acquistiamo tutto e subito

Potremmo essere tentati di procurarci immediatamente tutto il necessario per la nuova stanza, dai mobili, alle tende, ai soprammobili, alla tinta per le pareti. Ma acquistare tutto in una volta è un errore. Spesso finiamo per comprare oggetti che non ci servono, oppure oggetti che non valorizzano l’effetto d’insieme. Meglio invece andare con calma. Partiamo dallo stretto indispensabile e solo dopo qualche settimana aggiungiamo il superfluo. Se ad esempio stiamo arredando una camera da letto, compriamo subito letto, comodino, scrivania e libreria. Aspettiamo qualche settimana invece per tende, soprammobili, e tappeti, che devono essere scelti con cura perché possono trasformare l’intero look di una stanza.

Attenzione ad evitare questi tre errori quando arrediamo una stanza se non vogliamo che sembri spenta e noiosa

Il secondo errore che molti fanno quando arredano una stanza nuova è di essere troppo timidi con i colori. È vero, dobbiamo scegliere una palette precisa, e fare in modo che i colori non cozzino tra loro. Ma c’è sempre spazio per la fantasia e la sperimentazione. Non facciamo tutto in scala di grigi o di beige, ma aggiungiamo un tocco di colore. Magari corallo, blu petrolio, blu navy o altri colori accesi ma eleganti. Non facciamoci scoraggiare dai colori scuri, perché usando qualche accorgimento possono far sembrare una stanza molto più grande.

Prima di arredare osserviamo la camera anche in penombra

Attenzione ad evitare questi tre errori. Il terzo è non valutare le condizioni di illuminazione di casa nostra. Quando andiamo al negozio di mobili osserviamo ogni cosa con la luce favorevole. Ma a casa tutto dovrà sembrare armonico ed elegante anche quando le condizioni di luce non sono favorevoli. Magari un beige che ci piaceva al negozio può essere troppo scuro se lo vediamo con la luce di casa nostra. Meglio quindi valutare i mobili e gli oggetti con cui vogliamo arredare la camera in tutte le condizioni di luce, non solo durante la giornata.

