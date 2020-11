Tutelare la propria privacy e la sicurezza della propria famiglia deve sempre essere il primo pensiero. Con la tecnologia infatti, nonostante si viva più facilmente, sono nati dei nuovi pericoli. E queste insidie sconosciute, a volte, si possono nascondere proprio nelle case. E sono difficili da riconoscere se non ci si informa a dovere. Ma bisogna porre seriamente attenzione, soprattutto se si hanno dei minori da proteggere. Perciò, attenzione ad avere questo apparecchio in casa perché qualcuno potrebbe spiare all’interno dell’appartamento molto facilmente.

L’avvertimento del NBC sulle videocamere di sicurezza

Una delle ultime tendenze è quella di avere delle videocamere sparse per casa, collegate al Wi-Fi, così da poter controllare ogni angolo dell’appartamento. Si tratta sicuramente di un’ottima idea, soprattutto se si è spesso a lavoro e ci si vuole assicurare che i propri figli stiano sempre bene. Ma questi apparecchi così utili, presentano un rovescio della medaglia piuttosto preoccupante. E ad avvisare i cittadini è proprio la nota emittente statunitense NBC, che racconta la storia di una famiglia del Tennesee. La figlia della giovane coppia che ha raccontato la propria storia, infatti, è stata vittima dell’attacco di un hacker. Questo malintenzionato, è riuscito facilmente a entrare nel sistema di sicurezza delle videocamere e a spiare la ragazza nella sua camera da letto.

Una notizia che non deve allarmare ma che deve spingere a stare più attenti

Stando a ciò che la famiglia ha raccontato all’emittente NBC, il malintenzionato è riuscito ad addentrarsi nel sistema di videosorveglianza grazie a un difetto nel collegamento tra le videocamere e il Wi-Fi. E per lui è stato facilissimo riuscire a spiare tutti i movimenti della famiglia. Ma questa non è l’unica testimonianza. Un’altra coppia, infatti, ha raccontato di aver subito gli stessi attacchi da parte di un altro hacker. Dunque, attenzione ad avere questo apparecchio in casa perché qualcuno potrebbe spiare all’interno. Se ci si sente più sicuri ad avere delle videocamere, bisogna assicurarsi che siano protette. Far installare programmi che possano bloccare gli eventuali attacchi di hacker sarà sicuramente un’ottima idea.

Approfondimento

Disattiva sempre questa funzione sul tuo telefono se non vuoi che altri ascoltino le tue chiamate