Attenzione ad assumere antiacidi con leggerezza, perché oltre a nausea e diarrea potrebbero causare questi fastidiosissimi sintomi

I problemi di stomaco per qualcuno possono essere un vero e proprio patimento continuo.

Sono pochi, infatti, i fortunatissimi eletti che possono permettersi di mangiare per un esercito senza avvertire il minimo disturbo.

Per gran parte delle persone, invece, non serve neanche sgarrare più di tanto per ritrovarsi con bruciore allo stomaco ed acidità.

Per non parlare, poi, di chi ha a che fare con condizioni più serie come, ad esempio, il reflusso gastro esofageo. In questo caso, infatti, i disturbi possono farsi ancora più seri e importanti.

Tra questi troviamo difficoltà di deglutizione, accompagnata dalla sensazione di nodo alla gola, tosse e raucedine ed un inquietante dolore al torace.

Non sono rari i casi di chi si reca, infatti, al pronto soccorso, scambiando questo tipo di dolore per sintomi legati a disturbi cardiaci.

Ma a cosa ricorriamo con maggior frequenza? Ed è proprio così sicuro farlo?

Problemi di stomaco e tanti approcci

Per ovviare a questi disturbi gastrici e in relazione alla gravità della cosa, sono tante le soluzioni adottate.

Ad alcuni, infatti, basta risolvere con il caro vecchio canarino o magari con un po’ di bicarbonato e limone.

Un discorso a parte va fatto per la “questione” reflusso gastrico, per il quale il medico potrebbe prescrivere i cosiddetti inibitori di pompa protonica.

Questo tipo di medicinali aiuterebbe a riequilibrare i livelli di acidità nello stomaco e molti, ciclicamente, li assumo nei periodi di maggiore necessità.

Quello che, però, possiamo ritenere il rimedio universalmente riconosciuto, in quanto il più utilizzato da tutti, è l’antiacido.

Sono tantissimi i farmaci da banco che possono essere acquistati a questo scopo e ne esistono per tutti i gusti e le necessità.

Alcuni più specifici per il bruciore e altri per l’acidità, alcuni in pastiglie ed altri in sospensione orale.

Ma sono davvero così innocui?

Attenzione ad assumere antiacidi con leggerezza, perché oltre a nausea e diarrea potrebbero causare questi fastidiosissimi sintomi

Ovviamente, in quanto considerati comuni farmaci da banco, non sarebbero in tal senso particolarmente “pericolosi”.

Tuttavia, è importante sapere che, come per tutti gli altri farmaci con o senza prescrizione, esistono degli effetti collaterali. Alcuni di questi davvero fastidiosi.

Dobbiamo, dunque, fare attenzione ad assumere antiacidi con leggerezza, perché possiamo andare in contro non soltanto a nausea e diarrea.

Tra gli effetti indesiderati più comuni possiamo infatti trovare anche vomito e debolezza.

Si potrebbe, inoltr,e andare incontro a stitichezza e flatulenza; un’evenienza che possiamo ritenere, oltre che fastidiosa, anche imbarazzante.

Per questo è fondamentale non superare le dosi consigliate ed abusarne, ma anzi, anche in questo caso è opportuno un consulto medico. Solo un professionista potrà consigliarci la strada giusta da seguire per risolvere o gestire al meglio questo problema.

