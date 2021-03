Attenzione ad Arterra Bioscience, i grafici dicono che potrebbe iniziare un violento rialzo! Il nostro scopo è di scommettere sul futuro di un’azienda quando tutto sembra dire che potrebbe fare bene ma il valore è ancora inespresso. Il compito del nostro Ufficio Studi è quello di studiare non solo i macro trend che potranno portare alcune società a decuplicare il loro valore nel tempo ma anche i fondamentali delle società. In questo modo riusciamo a definire scenari attendibili e a “fare scommesse” che poi si riveleranno vincenti con elevate probabilità. Prima di continuare, vogliamo ricordare che anche una probabilità a favore del 99% può portare a perdere soldi e questo significa di non abbassare mai la guardia, ovvero di coprirsi sempre con gli stop loss/profit.

Arterra Bioscience è una società che ha sede a Napoli ed opera nel settore delle biotecnologie.

Il titolo (MIL:ABS) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 marzo al prezzo di 3,185 in rialzo del 6,71% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,975 ed il massimo a 3,275.

Attenzione ad Arterra Bioscience, i grafici dicono che potrebbe iniziare un violento rialzo!

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 4,20. I nostri calcoli attuali invece portano ad un prezzo di 2,45 circa.

I margini di profitto (20,8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (46,7%) ma si prevede che gli utili cresceranno del 34,66% all’anno. Questi valori ci fanno essere ottimisti sul futuro della società, e considerando il core business, l’attuale management, riteniamo che gli utili/ricavi potranno sensibilmente aumentare nei prossimi anni.

Reiteriamo pertanto il nostro giudizio:

Strong Buy Long term con stop loss a 2,74 ed obiettivo a 1/3 mesi a 4,15.

Una raccomandazione: l’attuale capitalizzazione di Borsa è di circa 20 milioni e questo significa che con pochi volumi i prezzi si possono impennare sia al rialzo che al ribasso. Cautela e mantenere sempre inserito lo stop loss.

Si procederà per step.