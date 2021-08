Attenzione ad Amazon perchè da ora potrebbe volare a Wall Street! Nuovi massimi sui listini americani e al momento nonostante qualche cautela, non possiamo che seguire la tendenza in corso. Il ribasso atteso dalle nostre previsioni, tarda a iniziare, anzi, ci sono tutte le condizioni peer assistere a nuovi forti rialzi fino al 5 ottobre. Chi “comanda” fra previsioni e tendenza”? La tendenza, infatti come si legge negli annali storici dell’analisi tecnica: “trend is your friend”.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Nuovi rialzi fino a prova contraria, che potranno dare solo i prezzi e una loro inversione.

Quali sono quindi livelli operativi per mantenere il polso della giornata di contrattazione odierna e quali quelli che manterranno il trend in corso intatto?

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 35.160.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 4.450.

Attenzione ad Amazon perchè da ora potrebbe volare a Wall Street!

Negli ultimi tempi ci siamo occupati di questo titolo ed il nostro Ufficio Studi, diverse volte, ha espresso raccomandazioni positive dovute a elementi dell’analisi fondamentale e al trend in corso.

Il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione del 25 agosto al prezzo di 3.299,18, in ribasso dello 0,20% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.881 ed il massimo a 3.773,08.

Analisi sommaria di bilancio

Sia le raccomandazioni degli altri analisti (46 giudizi), che i nostri calcoli portano ad un fair value in area 4.310 dollari circa per azione.

La nostra strategia di investimento e i livelli da monitorare

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 3.300, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2.881 e poi 2.650. Supporto di brevissimo a 3.274. Resistenza di breve a 3.391. Il consiglio è di non comprare ancora, ma i prossimi 2 giorni saranno decisivi per capire cosa attende il titolo sia di breve, che di medio lungo termine.

Come al solito si procederà per step.