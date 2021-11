Un antico proverbio recita “dietro ad un risparmio, spesso c’è un cattivo guadagno” e probabilmente ha un fondo di verità. Si pensi alle volte in cui abbiamo acquistato qualcosa ad un prezzo stracciato per poi ritrovarsi con un pugno di mosche.

Allo stesso modo può capitare con i classici rimedi della nonna che da sempre ci vengono raccontati, ma che alla fine si dimostrano metodi non proprio salutari. Infatti, se a primo impatto possono sembrare utili e convenienti, quasi mai risolvono un problema di salute. Pertanto, attenzione a voler risparmiare perché questi 3 prodotti ampiamente utilizzati potrebbero essere pericolosi per la salute.

Ovvero, stiamo parlando dei classici prodotti che tutti abbiamo in dispensa, come il bicarbonato di sodio, l’aglio e l’aceto. Tuttavia, questi prodotti a volte potrebbero non solo danneggiare le cose, ma essere addirittura nocivi per la salute. Pensare di utilizzare questi prodotti per curare particolari problemi di salute, potrebbe finire col creare danni ulteriori e più gravi alla nostra salute.

Il bicarbonato di sodio è uno dei prodotti più utilizzati per le faccende domestiche, ad esempio per la pulizia di cuscini e materassi o per rimuovere le macchie più ostili. Proprio come illustrato nell’articolo “Ecco i rimedi geniali e facilissimi per smacchiare velocemente le nostre tovaglie”. Ma non solo, infatti spesso viene utilizzato come rimedio gastrico. Tuttavia gli effetti collaterali, non sono pochi, infatti può provocare crampi allo stomaco, flatulenze, difficoltà respiratorie. Inoltre, è sconsigliato per chi soffre di scompensi cardiaci o di pressione alta. Ecco, pertanto, quando non usare il bicarbonato di sodio.

Un altro prodotto che tutti abbiamo in dispensa è l’aglio dalle tantissime proprietà salutari. Infatti è considerato una fonte di antiossidanti che potrebbe essere un alleato della salute cardiovascolare. Tuttavia, ritenere che mangiare uno spicchio d’aglio possa abbassare la pressione alta e sostituire così i farmaci è assolutamente falso, come sottolinea l’Istituto Superiore della Sanità.

Infatti, controllare la pressione arteriosa e seguire specifiche terapie farmacologiche è fondamentale. Inoltre, il suo consumo può interferire con l’assunzione di anticoagulanti.

Attenzione se si hanno particolari patologie e se si utilizzano alcuni farmaci

Infine l’aceto onnipresente in dispensa, si utilizza sia in cucina come condimento che per numerose faccende domestiche. Tuttavia, il suo consumo è sconsigliato a chi soffre di diabete, in quanto può influenzare la quantità di glucosio e insulina nel sangue. Inoltre potrebbe avere un effetto additivo se combinato con altri farmaci per il trattamento del diabete. Così com’è sconsigliato per chi è in trattamento con farmaci antipertensivi.

Per quanto invece riguarda le pulizie di casa, è corrosivo per determinate superfici come quelle in pietra, per gli schermi dei televisori e PC.