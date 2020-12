Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Aumento della temperatura nel serbatoio, pavimento troppo caldo. E troppi casi di surriscaldamento nei quali l’interruttore automatico non funziona. Anche se la stufa a pellet è un sistema di riscaldamento molto diffuso, i pericoli ci sono. Ecco a cosa bisogna stare in guardia, secondo gli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Un’indagine francese sui rischi della stufa a pellet

Le stufe a pellet sono molto utilizzate in tutta Europa e anche in Italia. Soprattutto nelle seconde case, in località dove la rete del metano non arriva. Oppure quando risulta troppo costoso mantenere un impianto di riscaldamento a metano.

In Francia, la Direzione Generale sulla Concorrenza, la Prevenzione dei Consumi e delle Frodi, ha condotto un’indagine capillare su questi prodotti. Ha messo a confronto sei modelli di stufe a pellet di altrettante marche. Riscontrando anomalie nel 41% degli stabilimenti dei produttori e nel 100% delle stufe esaminate. Cinque modelli su sei, in particolare, hanno presentato problemi di sicurezza per gli utenti.

Attenzione a voler risparmiare a tutti i costi usando questo prodotto pericoloso per chi lo usa

La maggior parte dei produttori “scivola” sulle informazioni: spesso mancano istruzioni chiare sulla potenza nominale, sui possibili guasti elettrici. Prima di acquistare una stufa a pellet, controllare se la temperatura del serbatoio potrebbe causare rischi di ustioni.

Se il modello presenta bordi taglienti, se la copertura di plastica del pulsante di ripristino si allenta facilmente a causa delle vibrazioni della stufa.

Attenzione anche ai combustibili scadenti

Attenzione a voler risparmiare a tutti i costi usando questo prodotto pericoloso per chi lo usa. In varie Regioni italiane gli ispettori dell’ARPA, dei Carabinieri e del Nucleo forestale hanno moltiplicato i controlli per individuare il legno in pellet non a norma. E quello di scarsa qualità, per ridurre l’impatto sull’inquinamento ambientale.

Ecco, dunque, perchè bisogna fare particolare attenzione a voler risparmiare a tutti i costi usando questo prodotto pericoloso per chi lo usa.