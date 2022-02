Può capitare che per le pulizie di casa si decida, a prescindere da ciò che si deve pulire, di usare il prodotto più potente ed efficace. Tuttavia, non sempre quello che generalmente fa ottenere risultati ottimali è anche il più adatto. Ogni superficie, infatti, potrebbe aver bisogno di detergenti specifici per non rovinarsi.

Già una pulizia eccessiva rischia di fare danni, cosa che ad esempio potrebbe accadere lavando gli specchi nel modo sbagliato e per lungo tempo. Inoltre, alcuni prodotti risultano troppo aggressivi per certi materiali e quindi rischiano di danneggiarli.

Un composto molto usato nelle pulizie di casa è, ad esempio, l’acido citrico, che bisognerebbe usare con cautela se non vogliamo rovinare alcuni oggetti e superfici.

Cos’è l’acido citrico e perché è utile per le pulizie di casa

L’acido citrico è un additivo alimentare che si trova ad esempio nelle bibite gassate o nel limone. Si trova anche in commercio in varie forme ed è molto utile nelle pulizie domestiche.

Perfetto come sgrassatore e anticalcare, è un ingrediente versatile e milleusi, fondamentale per la preparazione di detergenti fai da te per la casa. Lo sa bene chi lo usa per pulire lo sporco ostinato ed eliminare il calcare dai rubinetti.

Si può usare anche come additivo in lavatrice per disincrostarla oppure in lavastoviglie, per far brillare piatti e bicchieri. Inoltre, può aiutare a eliminare la ruggine dal metallo in alternativa ad altri ingredienti naturali che tutti hanno in casa.

Efficace e inodore, questo potente ingrediente potrebbe tuttavia rovinare alcune superfici, soprattutto se usato in modo scorretto.

Attenzione a usare l’acido citrico per pulire queste 3 superfici delicate di casa perché potrebbe rovinarle

Su alcune superfici particolarmente delicate sarebbe meglio evitare di usare l’acido citrico, se si vuole evitare di danneggiarle. Nello specifico, non si dovrebbe usare su marmo, alluminio e superfici smaltate. Se proprio non vi si vuole rinunciare, si può diluire in una soluzione con circa nove decimi di acqua.

Inoltre, sarebbe da evitare anche sui tessuti, in particolare quelli colorati, perché anche solo uno schizzo potrebbe macchiarli irrimediabilmente.

Quando si maneggia l’acido citrico è importante proteggere la pelle e le parti del corpo più a rischio come occhi, viso e mani.

Quindi, è importante fare sempre attenzione a usare l’acido citrico per pulire perché potrebbe essere dannoso per la salute e per oggetti e superfici di casa.

Chi possiede una stufa a pellet, può anche pensare di preparare con soli due ingredienti uno sgrassatore alternativo fai da te naturale, ma più delicato.