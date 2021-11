Che sia d’estate o d’inverno il problema dei piccioni difficilmente risente delle temperature esterne. I piccioni infatti, con il caldo o con il freddo, non esiteranno a posarsi sul cornicione, sul terrazzo o sul tetto a caccia di acqua e cibo disseminando fastidio e scompiglio. Tuttavia, sebbene quello più evidente sia il problema della sporcizia dettata dagli escrementi che i volatili lasciano in giro, questo non è certo l’unico.

È addirittura l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, che invita a fare attenzione a sottovalutare i piccioni su tetto e terrazzo perché potrebbero trasmetterci questo pericoloso insetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tra gli ectoparassiti più pericolosi

Si chiama Argas reflexus, detto anche zecca del piccione, ed ha suscitato particolare interesse dato l’aumento di casi in zone urbane e periurbane. Tra i vari parassiti di cui il piccione può essere infestato, tra i più rilevanti dal punto di vista della salute umana c’è sicuramente questo.

I piccioni possono diffondere questo parassita posandosi sulle superfici attorno casa, nei luoghi dove si abbeverano o dove nidificano. Le zecche che rimangono attaccate alle piume o nei nidi, in assenza dei piccioni da aggredire, potrebbero essere spinte in casa per farlo con l’uomo. Attraverso la loro saliva, le zecche del piccione possono provocare orticaria, eruzioni cutanee, problemi gastrointestinali e respiratori, fino allo shock anafilattico nei casi più gravi.

Tuttavia è bene precisare che le reazioni più gravi avvengono solo in caso di più morsi ripetuti nel tempo.

Attenzione a sottovalutare i piccioni su tetto e terrazzo perché potrebbero trasmetterci questo pericoloso insetto

Questo tremendo insetto è straordinariamente resistente ed in grado di sopravvivere a temperature fino a 45° e a periodi di digiuno fino a 7 anni.

Proprio come cimici e blatte, anche la zecca del piccione predilige luoghi come le crepe nel muro, i battiscopa, o i mobili in legno.

Infine, queste sarebbero attratte dall’anidride carbonica emessa dalla loro preda, cosa che ognuno di noi fa mediante la respirazione.

Come affrontare il problema?

Quando avviene l’infestazione da zecca del piccione è necessario rivolgersi ad un trattamento professionale mediante pesticidi. Tuttavia, dato l’incomodo e il costo del trattamento e per la tutela della nostra salute, sarebbe sempre bene prevenire il problema tentando di tenere lontani i piccioni proprio in via precauzionale e preventiva.

Esistono dissuasori fisici o ad ultrasuoni, oltre a numerose soluzioni fai da te per arginare il problema. Ad esempio pochi conoscono il magico sacchetto che elimina i piccioni all’istante da tetto e terrazzo.

Approfondimento

Nessuno ci guarda mai ma questo è il covo ideale di cimici e scarafaggi