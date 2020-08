L’andamento borsistico de Il Sole 24 Ore negli ultimi anni è stato abbastanza tormentato, tanto da perdere oltre il 90% negli ultimi 5 anni. Quindi, fare attenzione a questo titolo del settore media, è sottovalutato ma non è ancora da comprare.

Secondo l’unico analista che copre il titolo, infatti, il consenso è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%. Questo giudizio, però, non trova riscontro nell’analisi basata sui multipli di mercato. Sia che si usi il PE che il PEG, infatti. il titolo risulta essere sopravvalutato. Giudizio, questo, confermato dal confronto tra il fair value e le attuali quotazioni. in questo caso, infatti, la sopravvalutazione e di circa il 45%.

L’analisi grafica, quindi, suggerisce: attenzione a questo titolo del settore media, è sottovalutato ma non è ancora da comprare

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 0,442€ in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

La situazione grafica del titolo è abbastanza compromessa dalla lunga discesa in corso da molti anni. L’unico timido, molto timido, segnale positivo era presente sul mensile, ma le quotazioni non riescono proprio ad allontanarsi dai minimi di marzo 2020. Nell’ottica di lungo termine, quindi, bisogna monitorare con attenzione la tenuta di area 0,41461€. La rottura di questo livello in chiusura mensile farebbe precipitare le quotazioni verso i minimi storici in area 0,3€.

Guardando nell’immediato, invece, la tendenza è ribassista e punta agli obiettivi indicati sui grafici giornalieri e settimanali. In particolare, un punto di approdo molto probabile in area 0,32€/0,35€. Per evitare questo ulteriore ribasso è importante la tenuta di area 0,4€ in chiusura di giornata e di area 0,435€ in chiusura di settimana.

Un primo segnale di ripresa, invece, si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 0,44336€.

Conclusione: prima di acquistare questo titolo fare molta attenzione. Attendere, quindi, che si concretizzi l’inversione rialzista.

