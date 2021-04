Attenzione a questo titolo azionario: potrebbe perdere oltre il 50% dai livelli attuali

Dopo che negli ultimi 3 anni Innovatec ha guadagnato il 180% circa e nell’ultimo anno ha perso il 25% circa, è arrivato il momento di porre attenzione a questo titolo azionario. Potrebbe, infatti, perdere un ulteriore 50% dai livelli attuali.

Dal punto di vista dei fondamentali la società è messa non benissimo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il metodo dei multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato.

A rendere, poi, ancora più pericoloso un investimento su Innovatec in questo momento è la sua elevata volatilità. Allo stato attuale, infatti, la volatilità del titolo è pari a 1,72 un livello molto superiore a quello del mercato italiano. Ragion per cui ogni movimento risulta essere amplificato aumentando il rischio dell’investimento.

Attenzione a questo titolo azionario: secondo l’analisi grafica potrebbe perdere oltre il 50% dai livelli attuali

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 27 aprile a quota 0,622 euro in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente.

Rispetto all’ultimo report pubblicato sul titolo la discesa delle quotazioni è continuata e adesso sono avviate verso l’obiettivo di medio termine in area 0,486 euro. L’aspetto molto preoccupante, però, legato al time frame mensile. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura di aprile potrebbe essere inferiore all’importantissimo supporto in area 0,665 euro andando a rafforzare il segnale di vendita dello Swing indicator scattato a fine marzo.

Qualora la chiusura di aprile dovesse confermare la rottura ribassista allora le cose si metterebbero molto male con elevate probabilità che si vada a raggiungere l’obiettivo in area 0,225 euro per un potenziale ribasso di oltre il 50%.

Qualora, invece, il rialzo dovesse rimanere in essere, allora gli obiettivi di lungo sono quelli mostrati in figura con un potenziale rialzista enorme.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile