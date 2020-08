Mentre il Ftse Mib Future continua a lottare intorno ai 20 mila punti per il prossimo trend e quindi siamo ad un punto nodale in un giorno di scadenza di setup, noi oggi prestiamo attenzione a questo titolo azionario che potrebbe essere all’inizio di un’esplosione dei prezzi. Ci riferiamo a Banca Profilo (MIL:PRO). L’azienda fondata nel 1988 ha sede a Milano e fornisce diversi servizi bancari e finanziari a clienti privati ​​e istituzionali in Italia e all’estero.

Il titolo in questo momento a Piazza Affari è in rialzo del 2,23% e si porta a 0,2020.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,1250 ed il massimo a 0,2650. Il titolo nell’anno 2000 ha segnato un massimo a 5,51 e da quel livello è iniziata una parabola discendente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cosa attendere da ora in poi?

Dopo aver notato che non ci sono raccomandazioni degli analisti specifiche sul titolo, siamo andati ad analizzare i bilanci degli ultimi anni per capire quali possono essere i punti di forza e/o debolezza della società da prendere in considerazione.

In base al modello del discounted cash flow il titolo ai livelli attuali risulta essere sopravvalutato e di non poco (percentuale superiore al 50%).

I punti di forza invece sono i seguenti:

Il rapporto PE (14,9x) è inferiore al mercato italiano (17,2x)

Gli utili sono cresciuti del 211,9% nell’ultimo anno.

Il grafico sembra pronto ad una fase direzionale.

Attenzione a questo titolo azionario che potrebbe essere all’inizio di un’esplosione dei prezzi

Negli ultimi 2 mesi la tendenza è stata sostanzialmente laterale ma ci sono negli ultimi giorni alcuni elementi sia in volume che in prezzo che iniziano ad evidenziare la possibilità che possa iniziare un’esplosione di momentum rialzista.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Comprare a mercato con stop loss a 0,1963 con primo target (da raggiungere per/entro i prossimi 10/15 giorni di Borsa aperta). Il target grafico che ci sembra raggiungibile nei prossimi 3/6 mesi è posto in area 0,2770. Se non molto oltre.

Si procederà per step .