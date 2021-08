La nostra concentrazione di solito è tutta sulle acque di balneazione e sull’eventuale divieto che normalmente trova fondamento su dati certi relativi all’inquinamento.

La ricerca che però ci sorprende fa riferimento ad uno studio dell’Università delle Hawaii e che prende in considerazione la presenza di batteri sulla spiaggia.

Escherichia coli

Lo studio evidenzia come i comuni batteri fecali (escherichia coli) mostrino una diminuzione più lenta della densità batterica nella sabbia della spiaggia rispetto all’acqua di mare. In sostanza per le zone da considerarsi come inquinate è maggiore la presenza di escherichia coli nelle spiagge che nel mare, soprattutto sulla battigia. Questo si verifica perché i batteri riescono a vivere di più sulla sabbia che in mare.

Attenzione a questo tipo di batteri che può vivere sulla sabbia e non lo sappiamo

Quando incontriamo siti con divieto di balneazione, pertanto, stando all’esito dello studio, dobbiamo fare attenzione anche alla sola sosta in spiaggia. Potremmo venire a contatto con questo batterio ed avere problemi di salute. La ricerca prende in considerazione anche l’enterococchi e il clostridium perfringens che sono altri due tipi di batteri altrettanto dannosi.

Sintomi da contatto

I sintomi più frequenti relativi al contatto con l’escherichia coli sono di tipo intestinale. Infatti possiamo incorrere in dolori addominali e diarrea ma anche in fastidiosissimi rash cutanei. Normalmente il tipo di diarrea cui si può andare incontro non è di tipo significativo. Ma mai abbassare la guardia. Infatti, dobbiamo fare attenzione a questo tipo di batteri che può vivere sulla sabbia e non lo sappiamo. Consideriamo, infatti, la possibilità di due complicazioni gravi e potenzialmente pericolose. Si tratta della colite emorragica e la sindrome emolitico uremica.

Cosa fare

Prima di partire o scegliere le spiagge in cui andare consultiamo la mappa Lega-ambiente ma anche il Portale Acque del Ministero della Salute all’area tematica Balneazione. Troveremo indicazioni su tutte le spiagge della costa italiana in cui possiamo recarci in sicurezza. Una tra le altre, di cui la Redazione di Proiezionidiborsa ha parlato, è Pugnochiuso, sul Gargano in Puglia. Merita una capatina e, ovviamente, è balneabile!