La circostanza che l’aspirapolvere faccia rumore è normale e a furia di utilizzarla tutti i giorni è ormai diventata musica per le nostre orecchie. È un elettrodomestico importantissimo per la nostra pulizia quotidiana e al solo pensiero che la sua musica possa diventare stonata tremiamo di paura. L’aspirapolvere, infatti, è ormai diventato un oggetto indispensabile per la maggior parte delle famiglie che ha sostituito quasi totalmente la vecchia scopa. Il motivo è sicuramente perché grazie a questo straordinario elettrodomestico si riesce ad avere una casa pulita e ad eliminare la polvere da ogni angolo. Insomma è capace di aspirare la polvere e lo sporco in genere in pochissimo tempo e senza fatica.

Infatti grazie ad un sistema di aspirazione alimentato dall’energia elettrica è in grado di rimuovere la polvere più a fondo rispetto alla tradizionale scopa. Inoltre consente una pulizia più duratura e più approfondita fondamentale soprattutto per chi soffre di allergie alla polvere. Ma attenzione a questo strano rumore dell’aspirapolvere spesso ignorato perché potrebbe nascondere un grave guasto interno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Uno strano rumore potrebbe essere un campanello d’allarme

Sentire uno strano rumore non necessariamente indica che la nostra aspirapolvere abbia un guasto irreparabile. Infatti potrebbe indicare soltanto dei piccoli problemi di semplice risoluzione. Ad ogni modo prima di intervenire assicurarsi che l’apparecchio non sia attaccato alla corrente.

Se sentiamo ad esempio un rumore metallico quando l’accendiamo o spegniamo potrebbe essere un oggetto metallico bloccato nel tubo. Se il tubo pertanto è ostruito si potrebbe semplicemente staccarlo e verificare infilandovi un filo di ferro rigido all’interno e rimuoverlo.

Un altro rumore facilmente risolvibile può essere causato dal sacchetto troppo pieno. In questo caso non resta che sostituirlo con un sacchetto nuovo. Se l’aspirapolvere ha una spazzola rotante, il rumore potrebbe essere causato da un oggetto rimastovi avvolto. Basterà pertanto pulire la spazzola e rimuovere l’oggetto bloccato.

Attenzione a questo strano rumore dell’aspirapolvere spesso ignorato perché potrebbe nascondere un grave guasto interno

Rumori però che destano preoccupazione potrebbero essere quelli causati dai filtri ostruiti. In questo caso il rumore è sordo come quello del sacchetto quando è troppo pieno. Sarà opportuno controllarli e verificare al più presto il loro stato di usura e valutare se sostituirli, in quanto potrebbero danneggiare il motore.

Un rumore forte e acuto potrebbe indicare invece un problema al motore, come i cuscinetti usurati. A questo punto, un tecnico specializzato ci indicherà, a seconda del guasto al motore, cosa sia più conveniente fare.

Approfondimento

Per pareti pulite e senza condensa prepariamoci a contrastare l’umidità con 3 pratici metodi