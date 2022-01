Più volte abbiamo parlato dei rischi di acquistare online. Non a caso, nell’ultimo periodo, è aumentata l’allerta sotto l’albero per queste 3 pericolose truffe online. Secondo i dati dell’ENISA, negli ultimi due anni i casi di furto di dati sensibili e codici bancari è aumentato a dismisura. La stessa curva sale per virus quali trojan, spyware, malware. Tutti questi nomi non rappresentano altro che un grande pericolo per chi usa la tecnologia.

L’aumento di tentativi di hackeraggio è connesso alla comparsa della pandemia. Lockdown, quarantene, aumento di acquisti online, smartworking, incapacità di recarsi fisicamente nei propri istituti di credito, ma anche la noia di intere giornate passate in casa. Purtroppo questa condizione ha dato ampio raggio d’azione ai virus. Google Chrome, Facebook sono stati e sono ancora colpiti da questi attacchi.

Una delle ultime invenzioni colpisce proprio l’azienda capitanata da Zuckerberg. Tra poco scopriremo perché fare attenzione a questo strano messaggio inviato dagli amici di Messenger perché è un terribile virus che colpisce Facebook.

Il virus “Is that you” o “Sei tu nel video”

Il malware “sei tu nel video” è un virus creato per danneggiare l’azienda Facebook tramite l’applicazione Messenger. Ciò che accade è che una persona riceve un messaggio privato da un amico/a. Questo messaggio apparentemente contiene un collegamento a un video YouTube insieme a qualche emoticon e a un messaggio che inizia con una formula simile.

La frase può essere “sei tu nel video”, “ti assomiglia”, “it’s you”, “questo video è tuo”. Il malware pare riesca ad adattare la lingua in base alla posizione geografica.

Con questo sistema si induce la vittima a cliccare sul link e a fornire informazioni e dati privati. Inoltre, tramite il link è possibile che gli hacker s’infiltrino in altri programmi del computer, installando altre minacce informatiche. Cliccando sul link, inoltre, si attiva un sistema a catena, per cui tutti gli amici di Facebook vengono coinvolti e potenzialmente infettati.

Attenzione a questo strano messaggio inviato dagli amici di Messenger perché è un terribile virus che colpisce Facebook

Se accidentalmente abbiamo cliccato sul link, la prima cosa da fare è avvertire tutti i nostri contatti. La seconda cosa da fare è modificare la password del nostro account di Facebook. Proseguiamo aprendo le Impostazioni generali dell’Account. Apriamo la finestra App, Siti Web e Plugin che troviamo in basso o sulla sinistra del riquadro. Clicchiamo su modifica e scegliamo la funzione Disabilita.

L’ultima cosa da fare per eliminare il virus “sei tu” è quella di scansionare il nostro computer tramite un potente antivirus. Questo verifica se il virus ha danneggiato il sistema o ha installato altri malware.

Approfondimento

Ecco 3 pericolose truffe online per furto di dati da cui difendersi in estate