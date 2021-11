Un cane non è mai meramente un animale domestico, ma un vero e proprio amico che ci tiene compagnia e colora le nostre giornate. Del resto, riesce a strapparci un sorriso anche quando rientriamo stanchi e a volte delusi dall’ufficio.

Ci corre incontro, scodinzola, probabilmente ci salta anche addosso, stropicciando e sporcando camicia e pantaloni. Lo perdoniamo, però, perché in fondo quello è il modo che ha di dimostrarci affetto.

Da parte nostra, anche noi cerchiamo di comunicargli tutto il nostro amore: lo seguiamo nella crescita, lo coccoliamo e lo viziamo, quasi come fosse nostro figlio.

Proprio perché ci lega un rapporto profondo, tra le altre cose, abbiamo a cuore la sua salute.

L’invito è dunque quello di fare attenzione a questo strano comportamento del nostro cane, ecco cosa potrebbe rivelare.

Perché il cane si strappa il pelo: pulizia e alimentazione

Spesso, i padroni si domandano per quale motivo il loro Fido sia intento a strapparsi il pelo: è una situazione più comune di quanto si possa pensare e le ragioni sono tra le più disparate.

Un simile comportamento può dipendere innanzitutto da fattori quali la pulizia e l’alimentazione.

È bene ricordare che i cani andrebbero lavati solo 2-3 volte all’anno e per il resto solo spazzolati: bagni frequenti, seppur utilizzando prodotti specifici, possono sensibilizzare la cute, scatenando dermatiti pruriginose.

La stessa dermatite può originarsi anche a causa di intolleranze alimentari. Ciò accade quando allunghiamo cibi sottobanco al nostro cucciolo, specialmente snack preconfezionati o prodotti lievitati e contenenti farine raffinate.

I parassiti

Ancor peggio sarebbe scoprire che il nostro amico a 4 zampe è stato attaccato da pulci e zecche. Impiega, quindi, i canini per stanare gli ospiti sgraditi e così facendo perde irrimediabilmente anche ciuffi di pelo.

Attenzione a questo strano comportamento del nostro cane, ecco cosa potrebbe rivelare

Ultima, ma non per importanza, la componente psicologica: il gesto di strapparsi il pelo può essere segno di stress e frustrazione.

Dobbiamo quindi osservare i suoi comportamenti e valutare se la routine attuale si addice o meno al suo carattere. Se poi abbiamo anche altri animali, cerchiamo di verificare come il cane si pone nei loro confronti e come vive gli spazi comuni.

Cosa possiamo fare

Ciò detto, è il momento di chiedersi come possiamo attivarci per far fronte a queste problematiche e aiutare il nostro amico a 4 zampe.

Sicuramente, se il nostro cane persevera in questo atteggiamento, è bene rivolgersi subito al veterinario. Sarà in grado di individuare la reale motivazione.

Per quel che ci riguarda, evitiamo errori comuni come i lavaggi frequenti o gli extra in alimentazione, assicurandoci al contempo di garantirgli uno stile di vita adatto alle sue esigenze.