Attenzione a questo sostituto dello zucchero che tutti usano perché è molto pericoloso. Molte persone sono sempre alla ricerca di un’alimentazione sana, che permetta a chi la segue di non ingrassare e di mantenere il peso forma. Le strade che si possono seguire in questo senso sono veramente tante. Non a caso ogni anno escono delle diete che promettono, a chi deciderà di seguirle, di perdere peso velocemente. Dall’eliminazione dei carboidrati all’utilizzo di alternative a cibi grassi, le opzioni da seguire sono tante. Eppure è importante ricordare, come ribadiscono tanti nutrizionisti, che la dieta rappresenta un processo lento. Avere fretta di dimagrire non porta mai a risultati soddisfacenti, e soprattutto duraturi.

L’indice glicemico

I picchi di indice glicemico sono i veri responsabili del processo di ingrassamento. È vero che una persona ingrassa nel momento in cui assume più calorie di quante ne brucia. È altrettanto vero però che ciò avviene proprio quando si raggiungono spesso alti livelli di indice glicemico. Questo avviene soprattutto nel momento in cui assumiamo zuccheri semplici. Non soltanto il cucchiaino di zucchero nel caffè, ma anche bevande gassate, alcol, dolci, gelati, tutti questi alimenti li contengono.

Proprio per questo, molti programmi di nutrizione alimentare si basano sull’obiettivo di abbassare l’indice glicemico. Ecco perché molti, per evitare di bere il caffè amaro ad esempio, decidono di utilizzare dei sostituti allo zucchero. Per quanto possano aiutare nella dieta, è importante tenere presente che quest’ultimi possono avere importanti conseguenze sul nostro organismo. Bisogna infatti fare attenzione a questo sostituto dallo zucchero che tutti usano perché è molto pericoloso.

Le controindicazioni del dolcificante artificiale

Sono veramente tante le persone che utilizzano quotidianamente i dolcificanti artificiali. Queste sostanze, sebbene riducano i rischi dei problemi che lo zucchero potrebbe provocare, hanno a loro volta delle controindicazioni. È riportato come il dolcificante artificiale sia in grado di aumentare l’appetito di chi ne fa uso. Così facendo, il rischio di obesità o di malattie connesse si alza vertiginosamente. Inoltre, non bisogna sottovalutare il fatto che induce chi ne fa uso a bere più caffè o in generale a consumare più cibo. Si tende a concedersi un extra con più facilità, con la scusa che sia privo di zucchero.

È altrettanto importante sottolineare che, sebbene non sia stato ancora scientificamente provato, l’utilizzo eccessivo di edulcorante può aumentare il rischio di cancro e diabete. Per quanto possa sembrare un’ottima alternativa allo zucchero, è consigliabile non esagerare. Prendere un caffè in meno, o decidere di assaporarlo amaro, potrebbe rivelarsi un’alternativa senza dubbio più salutare. Ecco dunque perché è necessario fare attenzione a questo sostituto dello zucchero che tutti usano perché è molto pericoloso.