Ieri è scaduto un primo setup annuale secondo i metodi di Proiezionidiborsa. I nostri setup intercettano con elevate probabilità minimi/massimi, assoluti/relativi. Quindi, quello che accadrà da ora in poi e fino a venerdì verrà analizzato con grande attenzione. Il cluster porterà ad un’accelerazione rialzista oppure siamo in presenza di una bull trap e a un ultimo falso segnale che potrebbe far iniziare un forte ribasso?

Mentre si discute se l’inflazione attuale e quella proiettata può essere il driver per una discesa dei mercati, attenzione a questo segnale di top perchè si è formato un pericoloso Hindenburg omen a Wall Street.

Cosa significa?

Partiamo dalle nostre previsioni fino al 2022



I nostri calcoli di probabilità stimano la formazione di un top per i mercati americani entro il mese di agosto di quest’anno per poi lasciare spazio ad una discesa di almeno 12 mesi. Questo movimento atteso non dovrebbe essere superiore al 20%. Precisiamo che per i mercati europei ed asiatici, lo scenario invece secondo le nostre previsioni, per lo stesso lasso temporale rimane laterale rialzista.

La domanda che ci facciamo oggi è la seguente: l’Hindenburg omen dei giorni scorsi, inizia a convalidare questa tesi? I mercati americani sono vicini ad un top di periodo?

Ora andremo a spiegare in modo sommario cosa è l’Hindenburg omen e quali effetti ha avuto sui mercati ogni volta che si è formato.

Attenzione a questo segnale di top perchè si è formato un pericoloso Hindenburg omen a Wall Street

Ogni volta che si forma questo pattern, il mercato ha registrato elevate probabilità di formare un top di periodo nei successivi 120 giorni e dare spazio ad un forte ribasso.

A dicembre 2019, si era formato questo pattern e tutti sappiamo poi cosa è successo (il forte ribasso superiore al 35% fra febbraio e marzo 2020).

Tutti i crash più importanti della storia degli ultimi anni sono stati anticipati proprio da un Hindenburg omen:

il ribasso del 1987, quello del 1990, quello del 1998, quello dell’anno 2000/2003, quello del 2008/2009.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Iniziamo a tirare i remi in barca?

Il segnale di top deve essere confermato da swing almeno sui time frame settimanali e poi confermati sul mensile per gli indici azionaria americani. Al momento, la tendenza è ancora rialzista. Vedremo cosa accadrà.