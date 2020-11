Secondo rilevamenti fatti, è la zona più contaminata della casa dai batteri. Si potrebbe pensare che si tratti del vaso sanitario, che tra l’altro si pulisce ogni giorno. Non stiamo parlando di questo ma c’è un punto che spesso si trascura. Facciamo allora attenzione a questo punto della casa dove c’è la più alta fonte di batteri resistenti.

Cosa sono i batteri resistenti

I batteri sono dei microorganismi presenti nell’ambiente come nel corpo umano. Alcuni sono benigni per l’uomo e coabitano nel nostro corpo senza recare danno. Altri invece sono molto pericolosi e potrebbero procurarci grossi problemi di salute. L’Escherichia coli ad esempio è uno di questi ultimi, ed è uno dei batteri presenti in questo angolo di casa di cui a breve parleremo. L’Escherichia coli è il batterio che porta il colera, una malattia che ancora oggi non trova un vaccino efficace al 100%. I batteri se attaccati in continuazione da agenti come gli antibiotici, poco per volta si adattano a questi e ne rendono inefficace l’azione, creando così della resistenza.

Attenzione a questa punto della casa dove c’è la più alta fonte di batteri resistenti

Uno studio tedesco della Hochschule Rhein-Waal guidato dal Prof. Dirk Bockmühl, ha mostrato come l’angolo della casa pieno di batteri resistenti sia lo scarico della doccia. Quando si fa la doccia proprio al vano del piatto doccia, si concentrano capelli, pelle morta e altri residui che con l’aggiunta dell’umidità, diventano un focolaio per la proliferazione dei batteri.

Batteri resistenti

A causa poi del tipo di detergenti e shampoo che si usano, molti dei quali contengono antibiotici, questi batteri diventano resistenti. Lo studio ha rilevato che per fortuna la maggior parte dei batteri non sono nocivi per l’uomo. Alcuni, però, possono rivelarsi pericolosi come appunto quello che dà origine al colera, anch’esso diventato resistente. Non è una vera sensazione rilassante mentre si fa la doccia, sapere che sotto i nostri piedi c’è uno dei batteri più pericolosi.

Come intervenire

Il consiglio che si può dare è di utilizzare dei detergenti senza antibiotici, così che i batteri non sviluppino resistenza. Inoltre, di prendersi ben cura del piatto della doccia, versando ogni tanto dei prodotti disinfettanti nello scarico, in modo da tenerlo pulito. Prevedere anche una pulizia dello scarico due volte all’anno, con prodotti disgorganti, che eliminano tutti i residui organici che si accumulano nello scarico. In questo modo questo punto della casa non sarà più fonte di preoccupazione. Attenzione perché il batterio del colera può anche essere presente nei trucchi di make-up.