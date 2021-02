Il malware è un programma per computer non troppo recente, che ha uno scopo ben preciso. Gli esperti e gli informatici già conosceranno questo termine, ma non tutti sanno esattamente cosa sia. Si tratta, in poche parole, di un programma che nasce con una funzione unica. Ossia, quella di recare un danno alla persona che lo utilizzerà. Simile al virus, il malware può creare problemi più o meno gravi, ma bisogna conoscerne le funzionalità per saperlo riconoscere e stare attenti. Perciò, dobbiamo fare attenzione a questo programma che prende possesso del telefono e ruba i nostri dati bancari e le nostre informazioni.

Oscorp, il nuovo malware che sta già mietendo vittime

Oggi vogliamo concentrarci sul malware Oscorp, così chiamato dagli analisti del CERT-AgID. Questo programma si accanisce su tutti gli Android e ne prende il controllo. Il problema è che per il malware sarà facilissimo prendere possesso di dati bancari e informazioni private contenute nello smartphone. Il programma sfrutta il servizio di accessibilità, un’opzione sulle app comuni che può leggere tutto ciò che appare sullo schermo di un cellulare. Pare che Oscorp, per prendere i dati degli utenti, stia utilizzando il file Assistenzaclienti.apk. Quando lo clicchiamo, il programma stabilirà una connessione fissa con il nostro smartphone, permettendo agli hacker di avere accesso alle nostre informazioni.

Come ci si può difendere?

Essendo un nuovo malware, gli analisti stanno ancora cercando di capire quali applicazioni sono a rischio. Sicuramente, però, le più papabili sono quelle bancarie e di messaggistica. Ma, per essere certi di non cadere in errore, bisognerà fare attenzione quando scaricheremo un’app e accederemo al servizio di abilità. Android, infatti, con questa opzione, permette agli utenti di proteggersi. Dovremo semplicemente cliccare sul tasto nega per impedire all’app di avere accesso ai nostri dati privati. Quindi, ricordiamo di fare attenzione a questo programma che prende possesso del telefono e ruba i nostri dati bancari e le nostre informazioni.

