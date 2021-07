Ormai tutti hanno l’abitudine di portarsi il cellulare ovunque, anche al mare. Le temperature alte di questo periodo sono un grande nemico per il nostro smartphone, ma anche per il computer e per tutti gli altri dispositivi elettronici.

Ciò che può succedere è che il telefono si surriscaldi. In sostanza il cellulare diventa molto caldo e arriva quasi a scottare. La maggior parte delle volte ciò non causa danni permanenti, tranne alcuni casi in cui solo un tecnico potrebbe risolvere il problema.

Per evitare di spendere soldi inutili in assistenza, basta seguire queste semplici regole. Oltre a non tenere il cellulare esposto a luce diretta, sono questi gli altri comportamenti sbagliati da evitare per non compromettere lo stato del nostro telefono.

Attenzione a questo problema che potrebbe mettere ko il nostro cellulare in estate

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato come risolvere il problema molto comune della batteria del cellulare che si scarica velocemente.

I cellulari di ultima generazione sono delle macchine perfette, che ci facilitano e agevolano tantissime attività quotidiane, ma dobbiamo trattarli con le dovute attenzioni.

Ad esempio, forse non tutti sanno che anche la cover del nostro cellulare può incidere negativamente sul suo surriscaldamento. Spesso ci facciamo attrarre dal colore di una cover, ma in realtà dovremmo fare attenzione più che altro alla sua qualità e al tipo di materiale. In sostanza la cover deve permettere la dispersione del calore prodotto dallo stesso cellulare.

Attenzione a come utilizziamo il caricatore

Anche il caricatore è uno strumento delicato da usare con le dovute cautele. Infatti, sono tantissime le persone che lo rovinano per colpa di questo grave errore.

Ciò che forse non tutti sanno è che il telefono ha bisogno di “respirare”. Quindi non deve essere messo in carica su un piano cupo o angusto, o sotto coperte o cuscini. Anche questo errore potrebbe causarne il surriscaldamento.

Una soluzione semplice ma efficace

Se il nostro telefono si surriscalda, potremmo anche provare a risolvere il problema abbassando la qualità della nostra fotocamera. Ne risentirà la resa finale delle nostre foto o dei video, ma potrebbe essere la soluzione definitiva.

Alcune app sono difficili da reggere

Il surriscaldamento del nostro cellulare può derivare anche dall’utilizzo prolungato nel tempo di alcune app. Può essere il caso, ad esempio, di un’app di giochi tenuta costantemente in esecuzione. Ecco perché è meglio non esagerare con questo tipo di attività. Il surriscaldamento può creare rallentamenti molto fastidiosi o anche altri danni. Ecco perché bisogna fare attenzione a questo problema che potrebbe mettere ko il nostro cellulare in estate.