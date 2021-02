L’otoacariasi, comunemente nota come “acari alle orecchie”, è una condizione patologica che interessa il condotto uditivo di alcuni animali, tra cui il gatto.

Questa patologia è causata dalla presenza di un acaro, l’otodectes cynotys, che trova nell’orecchio del gatto (ma anche del cane e del coniglio) un ambiente particolarmente caldo e confortevole per la sua sopravvivenza.

Attenzione a questo problema che fa soffrire il gatto

L’acaro delle orecchie si nutre di pelle morta, detriti e secrezioni interne dell’orecchio. Questo causa al gatto forti pruriti che, se non trattati, possono trasformarsi in patologie più gravi per la sua salute.

Gli acari, proliferando nella scarsa igiene, si annidano soprattutto nei gatti randagi. Ma possono presentarsi anche negli animali che vivono in casa.

Osservare il comportamento del proprio gatto è molto importante per stabilire la presenza di un problema ed, eventualmente, decidere di intervenire.

Vediamo, quindi, perché è fondamentale fare attenzione a questo problema che fa soffrire il gatto.

Che il gatto si gratti è normale, ma quando quest’azione degenera in qualcosa di più insistente, è il sintomo di un problema più profondo. L’acaro delle orecchie, infatti, si attacca alla pelle del gatto e si nutre di essa. Questo provoca intensi pruriti e infiammazioni.

Quali sono i sintomi da riconoscere

Il gatto si gratterà insistentemente. Piegando la testa di lato. Il forte prurito lo costringerà a grattarsi così forte da autoprovocarsi arrossamento cutaneo, graffi, addirittura ferite. E anche perdita di pelo dovuta al forte sfregamento.

L’ultimo sintomo molto evidente è la produzione eccessiva di cerume scuro, nero e maleodorante. Quando il gatto è in salute, le sue orecchie sono chiare, rosa.

I sintomi trascurati degenerano in patologie serie

Questi sintomi, se trascurati, potranno trasformarsi in patologie più serie, come otite. O, nei casi peggiori, reale sordità. È necessario fare attenzione a questo problema che fa soffrire il gatto poiché l’acaro ha una capacità tale di insinuarsi nella profondità dell’orecchio a tal punto che può addirittura arrivare a perforare il timpano.

L’otoacariasi è molto contagiosa. È bene, quindi, ricordarsi di disinfettare tutto ciò che viene a contatto con il pelo del gatto infetto. Come tiragraffi, coperte e materassini.

Questa patologia è contagiosa per gli animali ma comunque non rappresenta un rischio per l’uomo.