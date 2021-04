Gli italiani sono famosi per la loro curiosità in ambito culinario. A volte però, soprattutto quando si viaggia, è meglio tenerla a bada e informarsi sulla qualità dei ristoranti che si vanno a scegliere. Il rischio se no è di trovarsi brutte sorprese, soprattutto quando si mangia pesce. Ecco perché bisogna fare attenzione a questo piatto raffinato e costoso che può portare chi lo mangia a una morte certa e dolorosa.

Il pesce palla

A volte i cibi più prelibati possono anche rivelarsi i più insidiosi. Prendiamo per esempio un prodotto nostrano, il casu marzu, che ha vinto il Guinness dei primati proprio per essere il prodotto caseario più pericoloso al mondo. Per questo motivo l’Unione Europea ne ha vietato il commercio. Un caso simile nel mercato ittico si può riscontrare nel caso del pesce palla, un prodotto elitario che viene principalmente consumato nel paese del Sol Levante. In Europa pochissimi ristoranti sono autorizzati a servirlo perché, se non trattato in maniera adeguato, risulta altamente velenoso. Basta solo un milligrammo del veleno di questo animale per uccidere un essere umano.

Il veto in Italia

Per tutti questi motivi il divieto di consumare il pesce palla sul suolo italiano è oramai attivo da quasi trent’anni. Solo un ristorante in tutta la penisola è autorizzato a servirlo. Questo si trova a Milano ed è gestito da uno chef nipponico. È necessaria un’estrema preparazione per poter portare questa pietanza in tavola. Serve infatti una specializzazione della durata di 3 anni presso il Ministero della Salute giapponese. La selezione è talmente dura che ogni anno solo il 30% dei candidati riesce a passarla.

Oggi abbiamo spiegato perché prestare attenzione a questo piatto raffinato e costoso che può portare chi lo mangia a una morte certa e dolorosa. Se si è interessati a scoprire altri alimenti potenzialmente pericolosi, consigliamo di leggere questo articolo che parla di un ingrediente nostrano. Eccolo qui: “Mangiare questo legume amatissimo può causare dei danni, spieghiamo quando e perché”.