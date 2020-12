Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I truffatori del web sono sempre in agguato. Ma negli ultimi mesi l’offensiva si è intensificata. Perché a causa del Covid, e quindi dei blocchi, internet è diventato lo strumento principale per comunicare, comprare, informarsi per molte persone.

Di seguito nell’articolo, riveliamo l’ultima truffa in cui sono caduti un crescente numero di ignari navigatori del web. Attenzione a questo pericoloso messaggio che sta arrivando via email a molti.

La truffe del web si approfittano di chi non è pratico

Negli ultimi mesi su internet hanno iniziato a navigare una serie di persone che non hanno mai avuto familiarità col web. E questi sono gli obiettivi privilegiati dei truffatori, specialmente di quelli che utilizzano l’inganno del phishing.

Che cos’è il phishing lo abbiamo già scritto in diversi articoli qui su ProiezionidiBorsa. Vale la pena ricordare semplicemente che il phishing si basa sul tentativo di un truffatore di ingannare la vittima convincendola a dare informazioni personali.

Questo tenta di carpire codici di accesso, password, dati finanziari, della vittima designata, per poi accedere ai conti correnti di questa. Per ottenere le informazioni, il truffatore finge di essere la banca, una società importante, un ente nazionale.

L’ultimo tentativo di phishing che sta girando in rete ha già mietuto molte vittime ed è particolarmente insidioso. Per evitare che qualcuno possa caderci, di seguito vi indichiamo di cosa si tratta e come accorgersi che è una truffa.

Nella maggior parte dei casi il phishing si manifesta sotto forma di email e anche in questo caso è così. Ed è una email che arriva direttamente da una banca di importanza nazionale.

Il contenuto del messaggio riporta il logo della banca. Nel testo c’è scritto che sono stati riscontrati più tentativi di accesso al conto corrente ma senza successo. Nel caso non fosse stato il cliente ad accedere, sempre nella email si invita ad aggiornare l’online banking.

Si suggerisce di cliccare su un link che riporta la dicitura: non sono stato io. Cliccando sul link è probabile che si venga mandati su una pagina dove vengono richiesti i codici di accesso per accedere al conto online. Quindi attenzione, non bisogna cliccare sul link.

Come accorgersi che è un tentativo di phishing?

Nessuna banca richiede mai i codici di accesso ai propri clienti, meno che mai via email. Inoltre, osservando bene il contenuto della email si può notare come ci siano delle imperfezioni. Per esempio il logo non è perfetto, oppure c’è solo il logo della banca e nessun’altra immagine che richiami l’istituto di credito.

Un ulteriore suggerimento, ma da eseguire con molta attenzione, è di passare la freccetta del mouse sul testo del link. In basso alla pagina si evidenzierà il link reale. Quasi certamente sarà il collegamento a una pagina web sconosciuta e non l’indirizzo della pagina web ufficiale della banca.

Quindi, attenzione a questo pericoloso messaggio che sta arrivando via email a molti. Non va mai aperto e la email va immediatamente cestinata.