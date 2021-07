Se pensiamo che le zanzare siano l’unico insetto in grado di rovinarci le vacanze aspettiamo di leggere questo articolo. Alle volte parlando con gli amici che ci raccontano delle loro vacanze ci scappa quasi un sorriso sentendo che hanno avuto a che fare con zanzare grosse come elicotteri. Cosa che capita effettivamente in molte zone della nostra bellissima Italia. Ma facciamo attenzione a questo pericoloso insetto perché se ci punge in vacanza può davvero rovinarcela. Infatti, col suo morso è in grado di trasmetterci almeno tre malattie abbastanza pericolose. Parliamo delle zecche uno dei nemici più temuti e pericolosi per i nostri amici a quattro zampe ma che nell’area mediterranea sono sempre più presenti e vigorose.

Attenzione a questo pericoloso insetto perché se ci punge in vacanza può davvero rovinarcela

Secondo il Ministero della sanità nel nostro paese le zecche possono trasmetterci almeno tre malattie abbastanza serie:

la malattia di Lyme;

la meningoencefalite;

la febbre bottonosa del Mediterraneo.

Purtroppo, tanto sono complicate le parole quanto insidiose le conseguenze anche per noi umani.

La pericolosità sta nel contagio

Dobbiamo fare attenzione anche se non abbiamo cani perché le zecche possono appostarsi e nascondersi dietro le piante aspettando che passiamo. Una volta che si attaccano e ci mordono la loro pericolosità potrebbe stare proprio nel contagio che ci trasmettono. Quando questo accade se dovessero trasmetterci una delle malattie di cui sopra questi sono i sintomi:

eruzione cutanea con la forma di un vero e proprio bersaglio;

mal di testa e febbre leggera;

senso di malessere generico;

dolori muscolari e articolari.

Perché fare attenzione proprio quando siamo in vacanza

Stando ai dati ufficiali i numeri di contagi dovuti ai morsi delle zecche sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni in tutta l’area mediterranea. Quindi se abbiamo programmato le nostre vacanze in montagna o al mare ma in zone semi disabitate cerchiamo di non sottovalutare questo pericolo. Il consiglio che possiamo dare seguendo gli esperti è quello di non inoltrarsi in sentieri sperduti e applicare sulla pelle scoperta dei repellenti per insetti.

