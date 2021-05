Facciamo attenzione a questo particolare stato di debolezza che non è la semplice spossatezza tipica della primavera ma potrebbe essere il segnale di qualcosa di più preoccupante. Se il medico ci trova troppo pallidi in viso e ci prescrive l’esame del sangue, si tratta di una cosa seria. La diminuzione della massa di sangue, o di qualcuno dei suoi componenti, potrebbe essere la causa di questa strana fiacca, che donne e anziani provano soprattutto in primavera.

La causa del malessere potrebbe essere una lieve forma di anemia. Ma non dobbiamo sottovalutare questa diagnosi. Vediamo di cosa si tratta con gli Esperti di Salute di ProiezionidiBorsa.

È sempre utile una fotografia periodica del nostro sangue

Attenzione a questo tipo di debolezza che potrebbe essere il segnale di qualcosa di più preoccupante. I globuli bianchi devono essere settemila per millimetro cubico di sangue. Le piastrine trecentomila per millimetro cubico. Invece i globuli rossi devono essere circa cinque milioni ogni millimetro cubico.

Se i globuli rossi risultassero circa tre milioni per millimetro cubico, significa che abbiamo perso troppo sangue, per esempio a causa di problemi ginecologici o emorragie nasali. Oppure il nostro corpo in questo periodo fatica a produrre globuli rossi. Ad essere “pigro” è midollo rosso delle ossa.

Per avere una diagnosi sicura di anemia, bisogna sottoporsi a un esame del sangue che si chiama emocromocitometrico. Consiste nel conteggio dei globuli rossi presenti in una goccia del nostro sangue.

Se risultassero insufficienti, ci verrebbero prescritti dei prodotti contenenti vitamina B12, per stimolare la produzione dei globuli rossi e diminuire il senso di debolezza.

Gli alimenti migliori per rinforzare la produzione di sangue, oltre alla carne rossa, sono i datteri, i gamberi, i legumi e in particolare le lenticchie.

Se invece è l’emoglobina (responsabile del colore rosso del sangue) a risultare più bassa del necessario, ci verranno prescritti farmaci a base di ferro. L’emoglobina è importante perchè serve al trasporto dell’ossigeno per mezzo del sangue dai polmoni alle varie cellule dell’organismo.