In questi mesi estivi moltissimi italiani trascorrono lunghe ore nelle spiagge e al mare. Tra un bagno e l’altro e un pisolino all’ombra e l’altro in molti mano l’atmosfera marittima. Il mare, però, presenta i suoi rischi. Se nuotiamo nei nostri mari dovremo sempre fare attenzione alla presenza di animali potenzialmente rischiosi. Dalle meduse ai pesci palla, passando per i ricci di mare e gli scorfani. Alcuni di questi animali sono autoctoni e in molti di noi li sanno riconoscere. Altri sono invece originari di altre zone e per questi spesso non li riconosciamo. È il caso dell’animale di cui parleremo oggi. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questo parassita velenoso che potremmo trovare in spiaggia o sugli scogli.

Un animale esotico che ha popolato le acque marine

Sembra incredibile ma anche i mari soffrono l’invasione di specie alloctone. Basti pensare al pesce palla, una volta non presente nel Mar Mediterraneo, che però ora si può trovare con facilità. Anche l’animale di cui parliamo oggi è nativo delle zone tropicali ma ha colonizzato i nostri mari. Stiamo parlando del vermecane, che è un anellide proprio come i lombrichi. Questo mollusco dall’apparenza innocua è dotato di setole urticanti e potrebbe lanciare gli aghi verso la minaccia. Possiede degli aghi ad uncino che rischiano di conficcarsi nella pelle di chi viene considerato un nemico. Non dovremmo mai stuzzicarlo né toccarlo a mani nude.

Questi animali possono essere trovati sui fondali marini, ma anche sugli scogli e a pochi metri dalla riva. Chi ama lo snorkeling e le gite al largo deve pertanto fare molta attenzione. È stato avvistato sempre più di frequente nello Stretto di Messina e nella zona salentina. Sempre più comune è trovarlo anche a pochi centimetri di profondità, in zone in cui l’acqua è molto bassa.

Attenzione a questo parassita velenoso che troviamo nelle nostre spiagge

Se lo troviamo dovremo stare alla larga ed evitare di infastidirlo. Non dimentichiamoci mai che gli aghi potrebbero colpirci anche a distanza. Nel caso di un attacco c’è chi dice che si possono rimuovere gli aghi con del nastro adesivo ma è bene non ricorrere a rimedi casalinghi. È importante informarsi presso gli esperti per capire come comportarsi e come combattere l’irritazione.

Se troviamo un esemplare di vermecane ora sappiamo come comportarci e che dobbiamo evitare di avvicinarci. È fondamentale ricordarsi che il mare, come la montagna può essere insidioso e nascondere pericoli anche dove non li aspettiamo.

Lettura consigliata