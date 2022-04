Quando la casa deve accogliere un bambino, un genitore responsabile si preoccupa della sua sicurezza. Si occuperà, quindi, di coprire spigoli e prese della corrente, con tanto di cancelletti in cima alle scale. A volte, però, non pensiamo che sia necessario prendere qualche precauzione anche quando decidiamo di adottare un animale domestico. Infatti, spesso commettiamo l’errore di pensare che la cosa importante sia mettere i nostri oggetti d’arredo lontani dalle sue unghie e dai suoi denti. In realtà, dobbiamo anche pensare a cosa il nostro animale potrebbe ingerire e se rappresenterebbe un pericolo per la sua salute e per la sua vita.

Oggetti di case pericolosi per i nostri amici a quattro zampe

Gli animali domestici spesso non si rendono conto di cosa può far loro del male e cedono alla tentazione di rosicchiare o ingoiare di tutto. Sappiamo, ad esempio, che dolci e cioccolato non devono essere alla loro portata. Allo stesso modo, i cuccioli di cane potrebbero addirittura rosicchiare e ingoiare i tubetti delle creme, con grossi rischi per il loro tratto intestinale. Ci sono, poi, alcune piante decorative che, se ingerite, possono far stare male cani e gatti per la presenza di sostanze tossiche.

Attenzione a questo oggetto che molti hanno in casa perché molto pericoloso per i nostri animali

L’elenco degli oggetti che andrebbero messi fuori dalla portata dei nostri amici animali, però, ne comprende uno davvero insospettabile. Infatti, in molti ce l’hanno in casa per via della sua bellezza e dei suoi presunti benefici. Si tratta della lampada di sale dell’Himalaya, un vero e proprio blocco di sale di varia forma con all’interno una lampadina. Collegata a una presa, questa diffonde una luce rosea e soffusa, che pare sia anche in grado di portare calma e benessere. Però dobbiamo fare attenzione a questo oggetto proprio per la sua composizione. Infatti, il sale è nocivo per i nostri amici animali, soprattutto in grandi quantità. Cani e gatti, però, a volte trovano le nostre lampade così gustose che finiscono per leccarle spesso.

Questa situazione può portare a un vero e proprio avvelenamento, che provocherebbe vomito, convulsioni, ingrossamento del cervello e persino la morte. Ecco perché, se lo possediamo, dovremmo fare attenzione a questo oggetto. In alternativa la cosa più sicura da fare con questa lampada è regalarla o metterla fuori dalla portata dei nostri animali. Se, invece, abbiamo già notato che il nostro cane o il nostro micio ogni tanto si fa una bella scorpacciata di sale, sarebbe meglio consultare subito il nostro veterinario.

