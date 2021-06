È davvero straordinario l’affetto che i nostri amici a quattro zampe riescono a darci. A volte però la nostra distrazione non sa ricambiarli nel modo giusto e può metterli in serio pericolo di vita. Allora attenzione a questo micidiale errore estivo con i nostri amati cani e gatti perché potrebbe ucciderli in breve tempo.

Animali adatti a mare e laghi

Le vacanze si avvicinano e per chi ha a casa un fidato amico che abbaia o miagola, questa potrebbe essere l’occasione per portarli con sé. Il mare e la montagna diventano così anche per loro dei motivi di svago e di contatto con la natura.

Ci sono alcune razze di cane che ben apprezzano l’acqua che sia il mare, il fiume o un laghetto. La loro storia li ha già messi in contatto con l’acqua e questo marchio resta un po’ nel loro codice genetico. Fra le razze che amano l’acqua troviamo il Labrador Retriever, il Water Spaniel Irlandese, il Barboncino, il Terranova, il Golden Retriever, il Cane d’acqua portoghese, il Pastore Tedesco.

Anche fra i gatti troviamo alcune razze che non hanno paura dell’acqua e della neve. Ricordiamo così il Gatto norvegese delle foreste, il Maine Coon, il Turco Van, il Gatto d’Angora, il Siberiano. Amare l’acqua è anche una predisposizione personale e il gatto che si ha in casa può darsi che non ne abbia paura.

Attenzione a questo micidiale errore estivo con i nostri amati cani e gatti perché potrebbe ucciderli in breve tempo

Per raggiungere il luogo di villeggiatura si richiederà un viaggio in macchina breve o lungo. Alcune volte ci si fermerà ad una piazzola di sosta o a qualche motel lungo l’autostrada. In ogni caso forse lasceremo in macchina il nostro micio o il cane. Attenzione allora alle temperature che possono giocare un cattivo scherzo ai nostri amici.

Capita a volte che nella sosta per non farli uscire dall’auto li lasciamo dentro. Può darsi che nelle lunghe code ai caselli o in strada il cane cominci a soffrire. Ora bisogna sapere che questi animali sono molto sensibili al calore. Anche una breve permanenza in auto sotto il sole potrebbe risultare loro fatale procurandogli la morte.

Sarebbe bene quando possibile farli bere e trovare un posto all’ombra dove possano rinfrancarsi e fare un po’ di movimento. Queste semplici precauzioni permetterà loro di sopportare meglio il viaggio e di cominciare bene la loro vacanza.

