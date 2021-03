La ricerca del lavoro è una pratica di dignità. Lavorare, oltre a permettere il sostentamento materiale delle persone, riesce a dare un senso sociale alla vita. Esistiamo, infatti, non come meri individui slegati dal resto degli altri. Se esistiamo, è proprio perché viviamo in società. Cercare lavoro vuol quindi dire anche inserirsi gruppi sociali.

Tuttavia, ci sono lavori e lavori, ça va sans dire. Alcuni si inseriscono nelle nostre vite in un momento di bisogno, in cui siamo più psicologicamente ed economicamente deboli. Spesso, ci vengono proposti da manager che si definiscono di successo, carismatici e che ci spingono a credere in loro.

Sono i cosiddetti motivatori, quelli che usano, in altri termini, le nostre debolezze per farci lavorare per loro. Attenzione a questo lavoro che promette tanti soldi ma che spesso è una trappola.

Multi-level marketing

Si tratta, infatti, di un approccio usato da quelle aziende che usano le persone come pubblicità. In particolare, viene richiesto l’acquisto di un campionario di prodotti, spesso facendoci credere di fare un affare

La finalità è provarli personalmente per poi non solo consigliarli ad amici e parenti, ma proprio venderli. Si tratta spesso di prodotti per il corpo, creme, saponi, profumi ma anche integratori alimentari.

Problemi, trappole e truffe

In primo luogo, il motivatore in questione agirà secondo una logica di nostro egoismo. Ci dirà che grazie a questo lavoro potremmo iniziare a fare dei guadagni incredibili, che minimizzeranno il costo di permanenza nel settore. Infatti, per poter far parte di queste reti, i malcapitati dovranno sborsare periodicamente delle cifre.

Il problema arriva proprio quando bisogna cominciare la ricerca di clienti. Esauriti amici e parenti, è difficilissimo convincere perfetti sconosciuti a comprare una marca sconosciuta di profumo o caffè.

In più, è ancora più difficile convincerli da persone oggettivamente non esperte nel settore. Al più, avremo dovuto pagare un corso, sempre organizzato e venduto da queste aziende, di qualche ora.

Quindi, sarà sempre più difficile trovare dei clienti e, invece di guadagnare milioni, avremo fatto guadagnare con i nostri risparmi qualcosa a queste aziende.

Se proprio non sappiamo come impiegare il nostro tempo libero, conviene fare una bella passeggiata di un’ora e bruciare tante calorie.

Ecco, dunque, perchè bisogna fare attenzione a questo lavoro che promette tanti soldi ma che spesso è una trappola!