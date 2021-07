L’estate è sinonimo di giornate all’aperto e tanto movimento. Amiamo andare in montagna e passare momenti felici nei prati insieme ai nostri animali.

Cerchiamo sempre nuovi posti da scoprire e che ci facciano ricaricare le energie. Ma quando camminiamo in un prato o in montagna dobbiamo sempre fare attenzione.

Potremmo essere attaccati da un pericoloso insetto che può mettere in pericolo anche i nostri cani o gatti. Ma niente paura, grazie a questo articolo scopriremo come affrontarlo e sconfiggerlo.

Attenzione a questo insetto molto pericoloso per la salute ed ecco come liberarcene

Nel periodo estivo amiamo passare le giornate all’aperto. Amiamo molto il mare ma non rinunciamo mai ad un po’ di montagna.

Camminare sui sentieri o nei prati ci rilassa e ci mette in contatto con la natura. E abbiamo la possibilità di portare i nostri amici animali in posti freschi e tranquilli.

Ma proprio mentre siamo nei prati potremmo essere attaccati da un insetto che potrebbe dare problemi anche ai nostri animali. Stiamo parlando della zecca. Attenzione a questo insetto molto pericoloso per la salute ed ecco come liberarcene.

Conosciamo la zecca perché è un insetto che spesso e volentieri attacca i nostri cani o gatti. Abbiamo acquistato per loro dei pratici collarini per tenerli al sicuro ma noi non siamo immuni.

Infatti, per tramite del nostro animale o perché attaccati durante una passeggiata nell’erba, potremmo essere morsi da questo fastidioso insetto.

Non facciamoci prendere dal panico se ci accorgiamo di avere una zecca sulla nostra pelle. Dovremo agire con calma e serenità.

Prendiamo un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenate e tamponiamo il punto della pelle in cui vediamo la zecca. Questo aiuterà ad indebolire l’insetto che andremo a togliere con l’aiuto di un paio di pinzette.

Con un movimento circolare andremo a togliere l’insetto dalla nostra pelle e dovremo controllare che niente rimanga nella ferita. A questo punto prenderemo un nuovo batuffolo di cotone e disinfetteremo nuovamente la ferita.

Ecco come proteggere la nostra pelle

Ricordiamoci sempre che è importante controllare la nostra pelle ogni volta che torniamo da un giro in campagna o montagna.

Per fare in modo che le zecche non ci attacchino potremo spruzzarci dell’antizanzare che farà un effetto repellente per questo disgustoso animale.

Finalmente potremo goderci le nostre giornate all’aperto in totale relax senza la paura di essere morsi.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.