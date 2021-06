Nelle ultime ore si è diffusa su internet la notizia dell’esistenza di un bug capace di mandare in palla i telefonini della Mela. Alla base di questo problema vi sarebbe una rete wireless dal nome particolare a cui il nostro cellulare non dovrebbe assolutamente collegarsi. Per questo motivo è meglio fare attenzione a questo gesto comunissimo che può creare fastidiosi problemi al nostro cellulare. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un gesto a cui non prestiamo quasi mai attenzione

Capita spesso a moltissime persone di connettersi, in maniera intenzionale o meno, ad una rete WI FI di cui non si conosce l’origine.

Moltissime persone, infatti, hanno una funzione attivata sul proprio dispositivo che porta lo stesso a connettersi automaticamente alle reti wireless senza password.

Altri, invece, tendono a voler risparmiare il più possibile i propri dati e cedono quindi alla tentazione di connettersi ad una fonte di internet gratis. In questi giorni, però, i possessori di iPhone dovrebbero stare bene attenti a quali reti wireless si connettono. Connettersi ad una rete WI FI dal nome molto particolare potrebbe, infatti, portare a delle spiacevoli conseguenze.

Attenzione a questo gesto comunissimo che può creare fastidiosi problemi al nostro cellulare

Tutto è iniziato da una un post di Carl Shou, un ingegnere danese che ha scoperto un bug capace di mandare in palla gli iPhone. Sembra, infatti, che ogniqualvolta il cellulare della Mela si connetta ad una rete WI FI dal nome “%p%s%s%s%s%n”, una parte del sistema iOS vada in tilt.

La parte del sistema iOS che si occupa delle connessioni non riesce, infatti, a riconoscere la rete e tende a riavviarsi di continuo.

In questo modo sarà impossibile per il possessore del cellulare connettersi ad una qualsiasi altra rete WI FI.

Questa problematica risulta inoltre persino più fastidiosa in quanto per risolverla non basta spegnere la funzione WI FI né riavviare il cellulare.

L’unica soluzione, infatti, sembra essere quella di utilizzare la funzione “ripristina impostazioni rete”, accessibile dalle impostazioni del nostro dispositivo.

