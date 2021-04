Attenzione a questo gesto che ci hanno sempre detto di fare per controllare la salute del cane, ma è un errore

I luoghi comuni che ruotano intorno ai nostri amici a quattro zampe sono davvero tanti, ma uno in particolare lo sentiamo dire spesso: “se il naso del cane è umido il cane sta bene, se è secco sta male”. In realtà il naso del nostro migliore amico può essere un indicatore di salute, solitamente esso appare lucido, di colore scuro e umido. Ma se il tartufo del cane dovesse essere casualmente asciutto, non significa che il cane sta male.

L’aspetto del naso del cane in una giornata può cambiare tante volte passando da umido a secco in poco tempo. Questo dipende infatti da diversi fattori. Il cane potrebbe essere stato a lungo al sole, o si trova in una stanza calda con riscaldamenti attivi, e questo ha reso il suo tartufo secco. Inoltre, il cane tende spesso a bagnare il suo nasino perché questo gli permette di percepire meglio gli odori. Dunque un naso bagnato o asciutto ha poco a che fare con la salute del cane.

Tuttavia ci sono degli accorgimenti a cui prestare attenzione che possono metterci sul chi va la.

Se il naso cola da una narice, potrebbe indicare la presenza di un corpo estraneo all’interno dello stesso, o dipendere da un eccessivo sbalzo di temperatura che ha causato un leggero malanno.

Un altro aspetto comune che riguarda il tartufo del cane è la disidratazione. Esso infatti in alcuni periodi dell’anno appare screpolato. Questo stato va molto contestualizzato perché spesso dipende dal fatto che il cane si espone a fonti di calore ravvicinate come i termosifoni, camini, o sotto il sole d’estate.

Quindi prestare attenzione al naso del nostro amico peloso è una giusta regola, ma da contestualizzare. Infatti la vera attenzione dovrebbe concentrarsi sul comportamento del cane. Da lì è possibile veramente capire se il cane si sente poco bene.

