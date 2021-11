Non c’è niente di più bello che condividere la nostra vita con un amico a quattro zampe. E oltre alla casa e allo spazio, a volte condividiamo anche il pasto. Molti cibi che noi umani consumiamo sono anche adatti ai nostri cani, e non c’è niente di male nel viziare il nostro cucciolo con qualche bocconcino prelibato scelto dal nostro piatto.

Attenzione però, perché non tutti i cibi che noi umani consumiamo sono adatti anche ai nostri amici canini. In particolare, in autunno portiamo spesso sulle nostre tavole un frutto per noi prelibato ma che è pericolosissimo per i cani. Attenzione a questo frutto autunnale che tutti adoriamo ma che fa molto male al nostro cane. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione a questo frutto autunnale che tutti adoriamo ma che fa molto male al nostro cane

Ma di quale frutto stiamo parlando? Si tratta dell’uva. Proprio così: la succosa uva che noi consumiamo con moltissimo piacere in realtà è molto tossica per i cani. I ricercatori non hanno ancora scoperto con esattezza quale delle sostanze contenute nell’uva sia responsabile della sua tossicità per i cani. Ma quel che è certo è che non dovremmo mai darla ai nostri amici canini. L’uva, infatti, potrebbe procurare ai cani una pericolosa insufficienza renale, che purtroppo può in alcuni casi risultare anche fatale.

Sintomi di intossicazione nel cane

L’uva può causare conseguenze anche molto gravi se ingerita dai nostri amici a quattro zampe. Tra questi vi è la letargia, la perdita di appetito, il dolore addominale, vomito, diarrea. Un’altra conseguenza molto pericolosa dell’ingestione di uva è l’anuria, ovvero l’impossibilità di orinare, che può essere molto grave, a volte anche fatale. Facciamo quindi la massima attenzione, e non diamo mai uva al nostro cane.

Quali frutti possiamo dare ai cani

Ma niente paura, non tutti i frutti fanno male ai cani. Alcuni sono perfetti per loro, e possiamo condividerli senza timore. Primo fra tutti c’è la mela. Moltissimi cani adorano la mela, che inoltre li aiuta a pulire i denti e ad avere un alito migliore.

Anche le banane sono una buona aggiunta alla dieta del nostro amico a quattro zampe. Con moderazione, dato che sono molto ricche di zucchero.

Se portiamo a casa degli ottimi e succosi mirtilli, possiamo tranquillamente darne qualcuno al nostro cane, che li apprezzerà sicuramente.

Sì anche al mango, alle arance e alle pesche.

Se, invece, siamo interessati a una dieta completamente vegetariana per il nostro cane, questo è possibile, ma soltanto ad alcune condizioni, ecco quali.