La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati nel mondo. É un’invenzione che ha migliorato nettamente la vita di tutti, semplificandola. Oggi pensare di lavare tutto a mano come succedeva qualche decennio fa sembra una cosa inimmaginabile. È per questo motivo che bisogna trattarla con tutte le accortezze del caso.

Se la lavatrice si rompe, ripararla costerà parecchi soldi, senza contare l’inconveniente fastidioso di dover rimandare i lavaggi e avere estranei per casa. Oggi parleremo di uno sbaglio da non fare assolutamente se non vogliamo in alcun modo giocarci la nostra lavatrice.

Bisogna fare attenzione a questo errore fatale con cui rischiamo di creare parecchi problemi alla nostra lavatrice. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Leggere bene il libretto di istruzioni

Ogni lavatrice nuova prevede in dotazione un libretto di istruzioni. Questo strumento è fondamentale per sapere come comportarsi con il nuovo arrivato in casa.

Ogni lavatrice ha caratteristiche specifiche, ma ci sono delle regole base che valgono per tutti i modelli. Anche la lavatrice di ultima generazione deve rispettare alcuni criteri basilari per poter durare il più a lungo possibile.

Ad esempio, quando facciamo partire un lavaggio, è fondamentale utilizzare un detersivo, ammorbidente e additivi adatti alla nostra lavatrice automatica. Le dosi, poi, sono importantissime. Non è vero che più detersivo si usa, più i capi risulteranno puliti a fine lavaggio. La verità è che bisogna utilizzare il giusto quantitativo per i chili di bucato che vogliamo lavare. Anche in questo caso, tornano utili le istruzioni, questa volta scritte sulla confezione del detersivo.

L’errore fatale a cui non si dà peso

La lavatrice è un elettrodomestico che prevede delle uscite d’aria. In pratica, la parte inferiore di questo elettrodomestico deve essere libera di poter far circolare l’aria.

Lo sbaglio più grande che possiamo fare in questo caso è mettere un tappeto o un tessuto spugnoso sotto la nostra lavatrice. Se l’aria non circola nella parte inferiore della lavatrice, i suoi componenti elettrici si surriscalderanno. Ciò provocherà parecchi malfunzionamenti al nostro elettrodomestico e saremo, quindi, costretti a riparla

