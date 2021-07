Ad oggi fortunatamente abbiamo a disposizione tantissimi strumenti diversi che, grazie al rapido avanzare della tecnologia, sono diventati nel tempo sempre più utili e necessari. E non ci riferiamo soltanto agli smartphone e alle cuffie di ultima generazione, ma anche e soprattutto ai dispositivi in grado di aiutarci a controllare la nostra salute. Difatti, per diversi disturbi e condizioni, esiste la possibilità di controllare valori e parametri importanti al fine capire se qualcosa non va, il tutto in perfetta autonomia.

Misurazioni importanti

Durante questi due anni ad esempio abbiamo tutti scoperto l’esistenza, o perlomeno abbiamo approfondito la conoscenza, dello strumento chiamato saturimetro. Utilizzato nel periodo di pandemia dai positivi per controllare il livello di ossigenazione del sangue, si è rivelato un dispositivo assai importante. Oltre a questo però, come sappiamo, ne esistono tanti altri di strumenti, altrettanto utili e diffusi. Lo sfignomanometro per la pressione ad esempio, ma anche il glucometro per la glicemia.

Attenzione a questo errore diffuso che sballa i valori quando misuriamo la glicemia

Se è vero che si tratta di dispositivi molto importanti e per alcune persone fondamentali, è altrettanto vero che è necessario sapere come utilizzarli. E soprattutto come non commettere errori o disattenzioni che, senza saperlo, potrebbero causare la rilevazione di valori incorretti. A tal proposito, scopriamo perché bisogna fare attenzione a questo errore diffuso che sballa i valori quando misuriamo la glicemia. Stiamo parlando dello sbaglio, che in molti fanno, di utilizzare il glucometro senza prima essersi lavati le mani.

Per molti potrà sembrare una sciocchezza, ma non è affatto così. Difatti se non disinfettate e lavate, le mani potrebbero conservare residui di cibo, magari di frutta o di altri alimenti zuccherini. Di conseguenza i valori potrebbero risultare molto più alti di come si presentano realmente, allarmandoci inutilmente. È necessario quindi ricordarsi di lavare bene le mani e di asciugarle con altrettanta accortezza. Così da beneficiare al meglio di questo strumento utile e importante.