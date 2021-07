In una calda giornata estiva non c’è niente di meglio che un bel bagno in acqua. Certe volte è proprio una liberazione. Infatti, è facile che venga voglia di lanciarsi nell’acqua invece che entrare lentamente. Poi se il mare è particolarmente bello, il desiderio cresce ancora di più. Così prendiamo una bella rincorsa e ci lanciamo dove l’acqua è abbastanza alta. Se nella spiaggia ci sono degli scogli, facendo attenzione, saltiamo da lì. Ma non tutti sanno che dobbiamo porre attenzione a questo errore che potrebbe costarci caro quando ci tuffiamo in mare.

La forza della pressione

C’è un fenomeno che dobbiamo sempre calcolare quando parliamo di andare sott’acqua. Si tratta della forza della pressione dell’acqua sul nostro corpo. Più andiamo sott’acqua, più la pressione cresce. È una forza che spinge sul nostro corpo in tutti i punti. I sub e chi pratica snorkeling devono assolutamente conoscere questa cosa. Quello che rischiamo noi è che questa pressione danneggi il nostro orecchio. Quando siamo sott’acqua, possiamo sentire come se le nostre orecchie si tappassero. Inoltre, come se qualcosa le stesse schiacciando. Per fortuna, esiste un rimedio, come vedremo nelle prossime righe. Non dobbiamo pensare, però, che questo problema riguardi solo chi scende in profondità.

Attenzione a questo errore che potrebbe costarci caro quando ci tuffiamo in mare

Come abbiamo accennato prima, serve veramente poco perché la pressione dell’acqua faccia effetto sulle orecchie. Basta, infatti, fare un tuffo scendendo sul fondo e poi tornando su. Anche a pochi metri dalla riva. O più facilmente tuffandoci da uno scoglio verso l’acqua profonda. Se non ci salvaguardiamo, potremmo arrecare danni importanti all’interno dell’orecchio. Ma allora cosa dobbiamo fare per non rischiare di danneggiare le orecchie? Come riportano diverse riviste specializzate e come insegnano diversi istruttori di immersione, dobbiamo compensare la pressione. Per farlo c’è una manovra molto semplice detta di Valsalva. Questa consiste nel tappare le narici con le dita e soffiare con il naso senza troppa forza. Sentiremo come se le orecchie si stappassero. Quindi quando ci tuffiamo, teniamo sempre la mano pronta per questa manovra. Appena avvertiamo una pressione nelle orecchie, pratichiamola e potremo stare tranquilli.