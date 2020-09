Con la tecnologia pulire casa, o fare tantissime altre cose, è diventato molto semplice. Però la tecnologia non è perfetta. Degli errori di fabbrica a volte accadono. E quando succede non è assolutamente piacevole. Spesso i prodotti si possono rompere per il troppo utilizzo altre volte invece si rompono perché nascono con dei difetti. Quindi il consumatore non ne può assolutamente sapere nulla. Che sia un pc, oppure le cuffie dello smartphone, oppure il microonde, i prodotti tech sono molto fragili. La loro fragilità è data soprattutto dal fatto che la batteria si potrebbe surriscaldare e quindi in seguito esplodere. Per questo motivo è sempre consigliato spegnere il computer la sera quando si va a dormire e non lasciarlo mai in stand-by. Ma oggi dobbiamo fare attenzione a questo elettrodomestico perché potrebbe prendere fuoco.

Aspirapolvere della Lidl

In commercio è presente un aspirapolvere, venduto da Lidl Italia a partire dal 17 settembre, che però ha qualche problema. “Non è possibile escludere il rischio di potenziale incendio di alcuni apparecchi durante l’utilizzo o le fasi di ricarica”, si legge infatti in una nota del comunicato stampa. Per questo motivo infatti l’aspirapolvere 2 in 1 SHAZ 22.2 D5 prodotto dall’azienda Hoyer Handel GmbH a marchio Silvercrest, con il codice articolo 339791_1910, è stata ritirato dal mercato. Attenzione a questo elettrodomestico perché potrebbe prendere fuoco e restituitelo subito al vostro venditore, ottenendo il rimborso completo della spesa effettuata.

Quando si fanno degli acquisti si consiglia sempre di tenere lo scontrino e di cercare online sempre le recensioni dei consumatori. In questo modo potete farvi un’idea del prodotto che state acquistando e a volte anche se il prodotto è difettoso. Quindi se da poco avete acquistato un aspirapolvere dalla Lidl controllate bene che non sia questo, in tale caso riportatelo indietro per evitare spiacevoli situazioni in casa. Il rimborso, si ricorda, che è completo.