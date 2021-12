Quanto consumano gli elettrodomestici di uso comune? Come abbiamo visto in precedenza, stabilirlo secondo un criterio generale non è semplice. Ci sono tanti fattori di cui tenere in conto, come il tempo di utilizzo o la classe dell’elettrodomestico. Eppure, è altrettanto vero che, a parità di tempo di utilizzo, alcuni rischiano di consumare molta più energia di quanto ci si aspetterebbe.

In particolare, bisogna fare attenzione a questo elettrodomestico che in molti usano ma che può aumentare di molto il costo della bolletta se non si prestano alcune accortezze. Si tratta dello scaldabagno, anche noto come boiler elettrico, un dispositivo che molti italiani utilizzano per riscaldare l’acqua per uso domestico in maniera autonoma.

In una casa popolata da tre persone, un boiler elettrico da 80 litri, con potenza 1200 W, fabbisogno termico di 1410 kWh/anno e un consumo di 1565 kWh/anno costerebbe ben 506 euro.

Questo è quanto riportato dal portale Luce-gas.it di Selectra Italia, che ha sottolineato come il solo boiler elettrico, nella stessa casa, causerebbe l’aumento della bolletta più di tutti quanti gli altri elettrodomestici messi insieme. In un’ipotetica ripartizione dei consumi degli elettrodomestici di uso comune presenti, il solo scaldabagno consumerebbe il 38% dell’energia elettrica.

Come fare per evitare un eccessivo dispendio di energia con il boiler elettrico

I consigli degli esperti di Luce-gas.it possono riassumersi nei seguenti punti:

al momento dell’acquisto , scegliere uno scaldabagno di dimensioni adeguate alle reali esigenze del proprio nucleo familiare;

, scegliere uno scaldabagno di dimensioni adeguate alle reali esigenze del proprio nucleo familiare; scegliere una collocazione corretta , non troppo lontana dagli elettrodomestici a cui dovrà inviare l’acqua;

, non troppo lontana dagli elettrodomestici a cui dovrà inviare l’acqua; evitare di tenere sempre acceso lo scaldabagno se l’acqua viene usata sporadicamente, programmando l’accensione e lo spegnimento tramite un apposito timer;

se l’acqua viene usata sporadicamente, programmando l’accensione e lo spegnimento tramite un apposito timer; al contrario, lasciare acceso lo scaldabagno per tutta la giornata se l’acqua viene usata spesso;

se l’acqua viene usata spesso; impostare la temperatura a 40°C nel periodo estivo e a 60°C nel periodo invernale;

a 40°C nel periodo estivo e a 60°C nel periodo invernale; fare una manutenzione periodica dello scaldabagno;

dello scaldabagno; in alternativa, scegliere un sistema meno dispendioso per riscaldare l’acqua.