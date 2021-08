I problemi allo stomaco sono ormai all’ordine del giorno e le cause di questo malessere sono numerose e diverse tra loro. Alimentazione scorretta e cibi pesanti sono i primi fattori che provocano il fastidioso mal di pancia che tutti abbiamo patito almeno una volta nella vita.

Accanto ai motivi prettamente alimentari, una delle possibili cause scatenanti dei disturbi di stomaco è certamente lo stress. Considerato il disturbo dell’epoca moderna, lo stress influenza il nostro benessere a 360 gradi. Le conseguenze di questo problema, purtroppo molto diffuso, si riversano infatti sia sul corpo che sulla mente. Si parla frequentemente dei suoi effetti indesiderati sullo stato mentale, ma non sempre si conoscono quelli sul fisico. Gli studi sul tema sono ancora in fase di sviluppo, ma vediamo cosa si è scoperto finora e quali sono i rischi per la salute.

Attenzione a questo comune disturbo gastrico perché potrebbe causare il tumore all’esofago

Gli esperti sostengono che vi sia una probabile correlazione tra lo stress e l’insorgere del reflusso gastroesofageo. Seppur non vi sia ancora una certezza assoluta, la scienza conferma ancora una volta lo stretto legame tra stomaco e cervello. Ecco perché quando siamo giù di morale potremmo anche avvertire qualche fastidioso bruciore addominale che può arrivare addirittura alla gola.

Il reflusso è una patologia che affligge tante persone di ogni età, dai più giovani ai più agés. Abbiamo detto che una delle possibili cause è lo stress, ma non è certamente l’unico. L’alcol e i cibi fritti e piccanti non sono certamente esenti da “colpe”. Spesso, però, lo si sottovaluta e si cerca un rimedio veloce nei farmaci prescritti dal medico.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a questo comune disturbo gastrico perché potrebbe causare il tumore all’esofago. Ecco quali sono i motivi.

Questione di causa-effetto

Secondo uno studio dell’AIRC, i continui acidi del reflusso infiammano la parete dell’esofago al punto da cronicizzarsi. D’altra parte, si è dimostrato che un’infiammazione esofagea cronica aumenta di gran lunga il rischio che si sviluppi un tumore in questa parte del corpo.

È questo la ragione per cui bisogna fare attenzione a non esagerare con gli alimenti particolarmente acidi, tra cui anche il caffè. Inoltre, è importante cercare di vivere la vita serenamente e non farsi letteralmente investire dal lavoro e dai problemi quotidiani. I doveri di tutti i giorni sono sicuramente importanti, ma ricordiamo che in una scala di priorità dovremmo mettere al primo posto la nostra salute.