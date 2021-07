Il colesterolo è una sostanza grassa presente, in una data percentuale, nel sangue di noi tutti e che svolge un lavoro importante per l’organismo.

In pochi sanno che, essendo così importante, il 70% del colesterolo presente nel sangue lo produciamo noi, mentre il 30% lo ricaviamo dalla nostra dieta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il problema si ha quando i livelli di colesterolo diventano troppo elevati, spesso come conseguenza di una dieta non equilibrata.

Attenzione a questo comune alimento se abbiamo problemi di colesterolo alto

Precisiamo che non è chiaro esattamente quante uova possiamo assumere senza produrre effetti negativi sulla salute, dipende dalla quantità di colesterolo che produciamo e dall’alimentazione.

Generalmente, questo alimento non è troppo calorico e, chi non soffre di colesterolo alto può assumere circa 4 uova alla settimana.

Altrimenti, chi ha il colesterolo alto e vuole abbassarlo dovrebbe mangiarle con moderazione, evitando soprattutto il tuorlo.

In esso sono presenti le lecitine che rendono difficile l’assorbimento dello sterolo nell’intestino, ma non solo anche delle vitamine liposolubili e gli acidi grassi.

Precisiamo, non è ancora stato dimostrato che una dieta ricca di uova aumenti il colesterolo nel sangue, ma bisogna comunque fare attenzione.

Dobbiamo cercare di limitarne il consumo in caso di comprovate patologie, e fare occhio a non esagerare abbinandole ad altri alimenti ricchi di colesterolo.

Non tutti realizzano che spesso consumiamo alimenti come pasta fresca, o secca, all’uovo o di origine dolciaria, superando le razioni raccomandate.

Attenzione a questo comune alimento se abbiamo problemi di colesterolo alto, è comunque consigliato chiedere un consiglio personalizzato al proprio medico di base o nutrizionista.

Come mangiare le uova

In pochi realizzano che è fondamentale il modo in cui le cuciniamo, questo può incidere sulle quantità di grassi saturi che introduciamo nell’organismo.

Sarebbe ideale mangiarle bollite o alla coque, senza aggiungere neanche il sale, altrimenti, se le facciamo strapazzate, sarebbe consigliato non aggiungere il burro.

Infine, la frittura, anche per quanto riguarda le uova, non è mai raccomandata poiché raddoppia i grassi in esse contenuti.

Approfondimento

Basta questo incredibile e semplice trucco per riconoscere se l’uovo è marcio